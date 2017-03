Kiểm soát chặt chẽ chỉ định thuốc có nguy cơ gây vỡ tử cung

Theo Liên Châu (TNO)



Theo bà Lưu Thị Hồng, Phó vụ trưởng Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em, đối với các trường hợp khác, khi sử dụng misoprostol, ngoài việc tuân thủ các điều kiện, chỉ định, chống chỉ định, đánh giá trước khi gây chuyển dạ, cần phải theo dõi sát cơn co tử cung, tim thai, các tác dụng phụ, tiến triển của cuộc chuyển dạ để đánh giá, tiên lượng và xử trí kịp thời.Cần tư vấn cho sản phụ và gia đình hiểu rõ thời gian phải theo dõi chuyển dạ, sự xuất hiện những cơn đau do cơn co tử cung và một số tác dụng phụ của thuốc để sản phụ và gia đình yên tâm, hợp tác chặt chẽ với thầy thuốc.Các Sở y tế thường xuyên phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chuyên môn, đặc biệt là việc sử dụng các thuốc tăng co tử cung. Tuyệt đối không được lạm dụng thuốc tăng co tử cung để gây chuyển dạ.