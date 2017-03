Kiểm soát chặt sữa bột Meiji ở Việt Nam

Ông Khẩn cũng cho hay hiện nay lô sữa bột Meiji chứa chất phóng xạ không có mặt ở Việt Nam và sữa Meiji có nguồn gốc xuất xứ từ Nhật Bản vào Việt Nam nếu đã qua kiểm duyệt thì vẫn đảm bảo an toàn. Do vậy, người tiêu dùng không nên quá hoang mang, lo lắng. “Tuy nhiên, người tiêu dùng cần phải cảnh giác khi sử dụng các loại sữa “xách tay” từ Nhật Bản. Bởi lẽ chất lượng các loại sản phẩm này không được kiểm soát” - ông Khẩn nói. Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm thông báo sẽ liên tục nắm thông tin, nếu có cảnh báo từ phía cơ quan chức năng Nhật Bản, Cục sẽ kịp thời đưa ra khuyến cáo cho người tiêu dùng.

