Kiểm tra bắp rang bơ tại Hà Nội và TP.HCM

Theo L.ANH (TTO)



* Điều tra, thu hồi bột nhừ siêu tốc tại TP.HCMTrước đó, Cục An toàn thực phẩm cho biết thông tin trên báo chí cho biết trong bắp rang bơ bán tại Hà Nội và TP.HCM có chứa Diacetyl, một hóa chất có tác dụng tạo mùi thơm nhưng có gây hại đến sức khỏe, đặc biệt là chứng co thắt phế quản, hen…Dịp này, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Chi cục An toàn thực phẩm TP.HCM, yêu cầu điều tra, xem xét, thu hồi nếu phát hiện loại bột nhừ siêu tốc làm mềm thực phẩm, được phản ánh trên báo chí là đang bán tràn lan tại TP.HCM.