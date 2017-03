Kiểm tra ngay chất lượng một số loại thuốc cho trẻ em

Các thuốc mang các nhãn hiệu Tylenol, Motrin, Zyrtec và Benadyl được sản xuất tại Mỹ hiện chưa được cấp số đăng ký và nhập khẩu lưu hành ở Việt Nam.. Tuy nhiên cũng với các thuốc này được sản xuất tại Thái Lan, Hàn Quốc, Thụy Sỹ, Italia thì Bộ Y tế đã cấp số đăng ký, nhập khẩu và lưu hành ở Việt Nam.

Do đó, nhằm đảm bảo chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường và an toàn cho người sử dụng, Cục quản lý Dược yêu cầu Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM tiến hành lấy mẫu kiểm tra chất lượng các thuốc nhãn hiệu Tylenol, Motrin, Zyrtec và Benadyl được nhập khẩu, lưu hành tại Việt Nam. Trước mắt, tập trung lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với thuốc dạng dung dịch uống, hỗn dịch dùng cho trẻ em và trẻ sơ sinh của các thuốc có nhãn hiệu nêu trên.

Thông báo kịp thời tới Cục Quản lý Dược về kết quả lấy mẫu kiểm tra chất lượng của các thuốc nêu trên để Cục Quản lý Dược có căn cứ xử lý tiếp theo. Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông tin ngay về các vấn đề trên và yêu cầu không sử dụng, kinh doanh và thu thồi khẩn cấp các thuốc mang nhãn hiệu trên sản xuất tại Mỹ nếu có.

Đồng thời Cục quản lý Dược cũng gửi công văn yêu cầu Văn phòng đại diện Công ty Janssen Cilag Ltd tại Việt Nam, Văn phòng đại diện Cty GlaxoSmithKline tại Việt Nam, Văn phòng đại diện Công ty Pfizer Thailand Ltd tại Việt Nam cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình sản xuất các thuốc mang các nhãn hiệu trên cung cấp vào thị trường Việt Nam (quy trình sản xuất, chất lượng thuốc thành phẩm, chất lượng và nguồn gốc nguyên liệu, tá dược sử dụng); yêu cầu làm rõ mối liên hệ giữa quá trình sản xuất, chất lượng và nguồn gốc nguyên liệu, tá dược sử dụng trong sản xuất các thuốc do Công ty đăng ký sản xuất đưa vào thị trường Việt Nam với các sản phẩm thuốc bị thu hồi tại Mỹ và Canada đồng thời báo cáo tình hình nhập khẩu, lưu hành các thuốc mang nhãn hiệu trên tại Việt Nam.

Trước đó, Cục Quản lý dược Việt Nam cũng đã nhận được thông tin từ FDA thông báo về việc thu hồi một số thuốc uống dùng cho trẻ em và trẻ sơ sinh nhãn hiệu Tylenol, Motrin, Zyrtec và Benadyl sản xuất tại Mỹ vì thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Theo QUỐC LẬP (SGGP)