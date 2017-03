Kiểm tra thêm nhiều loại thạch, sữa nghi có DEHP

Sản phẩm sữa tươi Ba Vì. (Nguồn: Internet)

Sản phẩm sữa tươi Ba Vì. (Nguồn: Internet)

Theo Thùy Giang (Vietnam+)



Các mẫu sản phẩm đã được lấy để kiểm nghiệm ngẫu nhiên gồm: nước rau câu Long Hải (Công ty trách nhiệm hữu hạn Long Hải); sữa chua Ba Vì, sữa tươi Ba Vì (Công ty cổ phần sữa Quốc tế); thạch sữa chua 319 (Công ty cổ phần 319 Hà Nội); thạch rau câu (Công ty Vietfoods).Sau khi phân tích một số mẫu trên, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đưa ra kết luận không phát hiện chứa hóa chất DEHP trong các sản phẩm này.Được biết, đoàn thanh tra số 2 bắt đầu triển khai từ đầu 6/2011, tiến hành lấy mẫu sản phẩm tại một số công ty trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên để kiểm nghiệm.Kết quả sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.Việc thu hồi sản phẩm thạch rau câu hương vị khoai môn nhãn hiệu TARO của Công ty New Choice Foods đang được công ty tiếp tục tiến hành nhanh chóng.Trong ngày 2/6, Công ty New Choice Foods đã thu hồi được 2.112 thùng sản phẩm thạch rau câu hương vị khoai môn nhãn hiệu TARO.