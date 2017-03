Kiến nghị thuế thuốc lá lên 85%

Theo Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Lâm - đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, nếu tăng thuế thuốc lá lên 85% (so với 45% hiện nay) thì giá bán lẻ mỗi bao thuốc khoảng 13.500 đồng (tăng gần 15% so với hiện nay là 12.000 đồng/bao). Nhiều ý kiến cũng đề xuất nhà nước nên thu thêm thuế cố định của mỗi bao thuốc lá 1.700 đồng.

Ông Lâm cũng cho hay qua tìm hiểu của WHO, trong số 39 nhãn thuốc lá lậu và 67 nhãn thuốc lá nội đang có mặt tại thị trường Việt Nam, thuốc lậu có giá trung bình là 28.900 đồng/bao, trong khi đó thuốc nội là 10.300 đồng/bao. Vì vậy, việc tăng thuế thuốc lá không phải là nguy cơ lớn gia tăng hút thuốc ngoại, thuốc lậu.

Đại diện WHO cũng kiến nghị Việt Nam thu thêm 2% thuế sức khỏe đối với các sản phẩm thuốc lá.

T.NHƯ