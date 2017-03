Kim may dài 6cm chui tuột vào dạ dày

Chiều ngày 21/11, khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận bệnh nhi nguyễn Phan Duy Phước (13 tuổi, trú xã Đăk La, huyện Đăk Hà, Kon Tum) trong tình trạng nguy kịch.Ngay lập tức, Phước được đưa đi chụp X Quang và kết quả cho thấy chiếc kim may dài 6cm hiện đang nằm dọc trong dạ dày bệnh nhân này.



Lý giải về nguyên nhân trên, người nhà cháu Phước cho biết, do trong lúc vừa kết vòng hoa vừa ngậm chiếc kim khâu dài 6cm trên môi, khi vừa làm vừa nói chuyện, không may Phước đã nuốt chửng chiếc kim vào bụng. Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã đưa Phước xuống bệnh viện.



Theo các bác sĩ bệnh viện, thì đây là một tai nạn hy hữu, nếu dị vật ngắn và tù thì có thể được thải qua đường tiêu hóa. Nhưng do đây là một vật sắc nhọn, dài nên diễn biến rất khó lường và có thể có nhiều biến chứng.



Hiện cháu Phước đang được theo dõi thông qua các phương tiện y tế để biết đường đi của chiếc kim và có hướng điều trị kịp thời.





Theo Thiên Thư (Dân trí)