Kỷ luật 7 người liên quan vụ dùng thuốc quá đát

Theo T. LŨY (TTO)



Theo đó, 7 bác sĩ và điều dưỡng của khoa truyền nhiễm bị kỷ luật hình thức khiển trách, hạ bậc thi đua. Trong đó, hai điều dưỡng trực tiếp phát thuốc (gói nước biển khô Hydrite quá đát) cho bệnh nhân là Hồ Thanh Thuận và Nguyễn Thị Phe bị khiển trách, hạ thi đua xuống loại C trong 3 tháng.Trưởng khoa Truyền nhiễm - bác sĩ Thái Thanh Lâm, và bác sĩ Huỳnh Hùng Dũng - phó khoa bị khiển trách và hạ thi đua loại C 1 tháng do quản lý không sâu sát. Ba điều dưỡng khác có liên quan của khoa này (trong đó có điều dưỡng Trưởng khoa) cũng chịu hình thức kỷ luật khiển trách, hạ thi đua loại C một tháng.Ngoài ra, hội đồng kỷ luật bệnh viện cũng đã đề nghị nhắc nhở toàn bệnh viện đối với dược sĩ trưởng khoa dược và dược sĩ phụ trách dược lâm sàng của khoa dược vì quản lý thuốc ở các khoa điều trị thiếu sâu sát.