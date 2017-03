Kỷ luật bác sĩ tắc trách

“Bác sĩ Hoàng bị kỷ luật vì chủ quan về mặt chuyên môn, thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình theo dõi và chăm sóc bệnh nhân khiến ông Lê Tấn Tài (ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền) tử vong” - ông Ngôi nói.



Rạng sáng 28-9, người dân ở thị trấn Chợ Gạo phát hiện ông Lê Tấn Tài nhậu say nằm bên đường nên báo công an thị trấn. Công an cử cán bộ xuống và chở ông Tài về Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo nhờ chăm sóc. Tại đây, bác sĩ Hoàng khám bệnh và nhận định ông Tài bị say rượu, không có thương tích gì, chỉ cần ngủ một đêm là tỉnh. Vì vậy, bác sĩ Hoàng đã bố trí ông Tài ngủ lại tại trung tâm mà không cho thuốc men. Một lúc sau, ông Tài bắt đầu ca hát, la lối, thậm chí cởi quần áo và té từ trên giường xuống đất.



Bác sĩ Hoàng yêu cầu điều dưỡng đưa ông Tài ra nằm phía ngoài phòng để không làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác.Đến 6g sáng, một nhân viên của trung tâm nhận ra ông Tài là người quen và gọi điện kêu người nhà lên chở về. Ông Lê Minh Tân, em ruột ông Tài, cho biết khi gia đình đến nơi thấy ông Tài nằm co ro, trên mặt có vết trầy xước và sưng phù bên trái, còn ngực trái bị bầm.



Đến 13g cùng ngày, thấy ông Tài có dấu hiệu thở yếu, hôn mê nên gia đình đưa ông Tài trở lại trung tâm y tế. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán ông Tài hôn mê do ngộ độc rượu và chẩn đoán chấn thương sọ não nên yêu cầu gia đình chở lên tuyến trên. Đến 17g, ông Tài tử vong do chấn thương sọ não.



Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, bác sĩ Hoàng có liên quan trực tiếp đến hai ca tử vong với nguyên nhân thiếu trách nhiệm.



Lần trước, như PV đã đưa tin, ngày 18-7 bác sĩ Hoàng đã bỏ bệnh nhân Nguyễn Văn Hoàng (cùng họ tên bác sĩ - ở xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo) bị chấn thương sọ não tự chuyển viện bằng taxi và tử vong sau đó.



Lần đó Sở Y tế Tiền Giang đã yêu cầu kiểm điểm bác sĩ Hoàng và kíp trực.



Theo THANH TÚ (TTO)