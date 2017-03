Kỷ niệm 25 năm ca mổ cặp song sinh dính liền Việt - Đức

Chương trình do BV Từ Dũ, làng Hòa Bình TP.HCM tổ chức.

Dịp này, cuốn sách Dioxin với lời đề Unforgettable responsibility! - Viet & Duc and World Peace (Chất độc màu da cam, Trách nhiệm không thể chối bỏ, Việt - Đức và Thế giới hòa bình) của BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng đã được ra mắt với ấn bản tiếng Anh (do First News thực hiện). Cuốn sách đã được giới thiệu với mục đích bán quyên góp từ thiện. Cuốn sách như một cuốn nhật ký, nỗi lòng của BS Phượng và những người bạn đồng hành nước ngoài kể về quá trình 25 năm sống cùng sự kiện ca mổ Việt - Đức với bao khó khăn, quá trình trưởng thành, lấy vợ, sinh con của Đức; cũng như những nỗi đau da cam khác mà họ từng chứng kiến…

HÒA BÌNH