Kỹ thuật mới giúp tăng hiệu quả của thụ tinh nhân tạo

Tiến sỹ Dagan Wells. (Nguồn: oxfordtimes.co.uk)



Theo TTXVN



Phương pháp mới này (NGS) sử dụng kỹ thuật sắp xếp DNA để phát hiện những bất thường về nhiễm sắc thể và những gen bị khiếm khuyết trước khi phôi thai được cấy vào tử cung.Theo tác giả của nghiên cứu, ông Dagan Wells thuộc Trung tâm Nghiên cứu Y Sinh học NIHR của trường Đại học Oxford, trong quá trình điều trị vô sinh, nhiều phôi thai được tạo ra nhưng rất ít trong số này có thể phát triển thành thai nhi do những bất thường về gen.Phương pháp NGS cho phép tăng khả năng phát hiện những bất thường này và giúp xác định những phôi thai nào có cơ hội cao nhất phát triển thành thai nhi để cấy vào tử cung.Ông Stuart Lavery phụ trách bộ phận IVF của Bệnh viện Hammersmith ở London, kỹ thuật mới mang lại sự hiệu quả hơn trong chẩn đoán gen trước khi cấy phôi, song cần tiến hành chương trình thử nghiệm ngẫu nhiên để khẳng định tính chính xác của phương pháp này.Trước đó, ông Wells đã thử nghiệm phương pháp này cho kết quả cao đối với những phôi thai "bất thường" trong phòng thí nghiệm, sau đó dùng phương pháp này để giúp hai cặp vợ chồng đang dùng phương pháp IVF. Hai người vợ có tuổi từ 35-39 và một người đã từng bị sẩy thai.Phương pháp này đã xác định được ba bì phôi (tiền phôi thai) khỏe mạnh, sau đó mỗi người vợ được cấy một phôi thai và đều mang thai khỏe mạnh.Trường hợp mang thai đầu tiên đã sinh được một bé trai khỏe mạnh vào tháng Sáu tại Pennsylvania. Trường hợp thứ hai cũng chuẩn bị sinh.Theo ông Wells, phương pháp mới có chi phí thấp chỉ bằng khoảng 50-70% so với chi phí của phương pháp sàng lọc nhiễm sắc thể hiện nay. Hiện phương pháp sàng lọc phôi trong IVF được dùng cho những phụ nữ lớn tuổi có nguy cơ cao bị bất thường nhiễm sắc thể và những người hay bị sẩy thai.Chỉ có khoảng 30% số ca dùng phương pháp IVF là thành công và vẫn chưa xác định được nguyên nhân của tình trạng này, nhưng người ta nghi ngờ là do khiếm khuyết của gen.Theo Hiệp hội sinh sản và phôi học châu Âu (ESHRE), cứ 1 trong 6 cặp vợ chồng trên thế giới gặp khó khăn về sinh sản ít nhất một lần trong đời.