Lại ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp

Đã có bệnh nhân tử vong do ngộ độc methanol TS Nguyễn Kim Sơn - phó giám đốc Trung tâm chống độc - khẳng định trong số những bệnh nhân ngộ độc methanol do uống rượu phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai tháng 6-2011 đã có một trường hợp tử vong. Đó là anh N.T.T. (40 tuổi, quận Hoàng Mai) được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và tử vong không lâu sau đó do ngộ độc methanol quá nặng, suy đa phủ tạng, không thể cứu chữa. Theo gia đình, do đang xây nhà mới nên anh T. có mua một can rượu vodka về cho cả thợ và chủ uống. Anh T. uống nhiều và là người bị ngộ độc nặng nhất phải chuyển cấp cứu. Điểm đặc biệt là bệnh nhân ngộ độc methanol năm nay đều không hề tìm đến những loại có giá thành rẻ tại các cơ sở rượu lậu, rượu tự nấu, rượu tại quán nước... Đa số bệnh nhân bất ngờ ngộ độc khi đã tìm đến loại rượu có “thương hiệu” là vodka Hà Nội. “Rượu nhà máy có những quy chuẩn chặt chẽ, không thể có methanol nồng độ cao tồn dư như vậy. Chắn chắn đã xuất hiện cơ sở làm giả rượu vodka. Đáng chú ý nạn nhân phần lớn đến từ khu vực Hoàng Mai (Hà Nội). Do đó, trung tâm đã báo với đơn vị kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp rà soát, truy tìm cơ sở sản xuất, phân phối rượu giả hiệu vodka Hà Nội gây độc cho người dân thủ đô hơn một tháng qua” - TS Phạm Duệ cảnh báo. Do vậy, trong thời gian này, người tiêu dùng nên chọn mua rượu vodka ở những cửa hàng uy tín để tránh xảy ra chuyện đáng tiếc.