Lại phát hiện chất nhuộm gây ung thư trong thực phẩm

Rhodamin được phát hiện trong ớt bột, loại hũ 50g (lô hàng có ngày sản xuất 3.7.2011, hạn sử dụng 3.7.2012) của Công ty CP Sản xuất Đầu tư thương mại Thành Lộc, chi nhánh trên đường Cộng Hòa, phường 12, Q.Tân Bình, TP.HCM.



Malachite green được phát hiện trong mứt kaze lá dứa (thường được dùng làm bánh kem), loại hũ 1kg (lô hàng có ngày sản xuất 20.10.2011, hạn sử dụng 20.10.2012) của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Mộc Thủy (đường TA09, tổ 10, khu phố 3, phường Thới An, Q.12).



Toàn bộ lô hàng bị phát hiện có chất độc hại của hai công ty trên đã bị niêm phong, cơ sở sản xuất kinh doanh bị đình chỉ hoạt động và buộc thu hồi sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên thị trường để tiêu hủy.

Rhodamin là loại phẩm màu dùng trong công nghiệp dệt và bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm do có khả năng gây ung thư cho người sử dụng.



"Cơn sốt" về tác hại của rhodamin "rộ" lên vào cuối năm 2009, đầu năm 2010 khi các cơ quan y tế tại nhiều địa phương trong cả nước phát hiện các cơ sở sản xuất sử dụng để nhuộm đỏ cho hạt dưa và ớt bột.



Còn malachite green là chất màu cực kỳ nguy hiểm, ở dạng bột, chỉ dùng trong công nghiệp. Các nghiên cứu cho thấy malachite green có thể gây ung thư, đặc biệt ở nữ giới.



Malachite green bị phát hiện sử dụng trong quy trình nhuộm màu cốm làng Vòng (Hà Nội) vào cuối tháng 10 vừa qua. Người sản xuất đã pha loãng hóa chất trên với nước rồi phun đều lên bề mặt để cốm xanh đẹp.



Cả hai chất rhodamin và malachite green đều hoàn toàn bị cấm sử dụng trong thực phẩm.



Theo Nguyên Mi(TNO)