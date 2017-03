Lại phát hiện giò, chả chứa hàn the

Theo Kim Cương (TNO)

Cơ quan chức năng đã lấy 32 mẫu giò, chả của 12 điểm bán lẻ tại chợ để kiểm tra. Kết quả có 22 mẫu chứa chất cấm hàn the ở mức đậm đặc, trong đó hàm lượng hàn the cao nhất ở giò lụa và giò chay.Điều đáng nói là những mặt hàng vi phạm này đều có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng và khi cơ quan chức năng làm việc với các tiểu thương về nguồn gốc thì các tiểu thương khai báo chung chung. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tịch thu và tiêu hủy gần 10 kg giò chả các loại.Theo Chi cục ATVSTP Đồng Nai, qua kiểm tra việc chế biến thực phẩm trên địa bàn tỉnh phát hiện tình trạng thực hành về vệ sinh cá nhân và dụng cụ chế biến, chứa đựng thực phẩm của người bán hàng còn chưa cao; tỷ lệ bàn tay người chế biến, dụng cụ chia thức ăn nhiễm các loại vi sinh còn tương đối cao; nhiều cơ sở còn sử dụng các chất bảo quản không được phép sử dụng…Theo kế họach, từ nay cho đến cuối năm, Chi cục sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.