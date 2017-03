Lâm Đồng: Nạn nhân bị ngộ độc rượu lên tới 27 người

Trong đó có 5 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, 4 người khác điều trị tại Trung tâm y tế huyện Đơn Dương, 16 người từng uống loại rượu này đã đến các cơ sở y tế khám xác định mức độ nhiễm độc và được điều trị tại nhà.



Như vậy, tính đến thời điểm này, số nạn nhân bị ngộ độc rượu tại Lâm Đồng đã lên tới 27 người, trong đó có 3 người đã tử vong không lâu sau khi uống.



Liên quan đến vụ việc trên, Cục an toàn vệ sinh thực phẩm Lâm Đồng đã xác định loại rượu gây ngộ độc là “Gia Huy Tửu”, được sản xuất tại gia đình ông Lý Đăng Soái, thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).



Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện trong rượu có chứa chất methanol cao gấp hàng trăm lần cho phép. Đây là dung dịch độc hại thường được dùng làm chất chống đông lạnh trong công nghiệp, lau rửa kính, tẩy rửa sơn…



Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án trên về hành vi vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.



Theo Khắc Lịch (Bee.net)