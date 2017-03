Lạm dụng Atiso dễ gây hại gan

Atiso vốn là thảo dược có tính năng làm mát gan nên rất nhiều người ưa dùng thay cho nước lọc. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các bác sĩ, nếu lạm dụng quá mức loại thảo dược này có thể gây hại cho gan.



Uống atiso cả ngày – Lợi bất cập hại



Thời tiết nóng nực khiến nhiều chị em săn lùng mua atiso về nấu nước uống. Chị Phan Thị Hoa, tiểu thương bán hàng ở chợ Ngã Tư Sở ngày nào cũng sắc một ấm lớn atiso để mọi người trong gia đình cùng uống.

Chị cho hay: “Nghe nói loại nước này có công dụng mát gan, bổ mật, giải độc cho cơ thể lại dễ sử dụng nên rất nhiều chị em trong chợ cũng kháo nhau mua về nấu lên uống cho mát. Cả ngày ngồi bán hàng trong góc chợ nóng bức, có bình nước atiso ngay cạnh uống là mát mẻ ngay”.



Do công việc bận rộn cả ngày nên chị Hương (Nguyên Hồng, Đống Đa) không có thời gian để sắc atiso uống. Chị tìm đến giải pháp mua trà atiso bán sẵn trên thị trường với mong muốn làm đẹp da, giảm cholesterol. Quá tin vào công dụng của loại sản phẩm này, lúc nào chị Hương cũng trang bị sẵn trong túi để uống thay nước lọc mỗi khi khát.



Tuy nhiên, tác dụng chưa thấy đâu, sau một thời gian sử dụng các chị đều có biểu hiện đầy hơi, khó chịu, đến bữa ăn bụng đói cồn cào nhưng chỉ ăn được vài miếng đã buông đũa không ăn được.



Tìm đến bác sĩ tư vấn, cả hai mới vỡ lẽ nguyên nhân là do uống atiso quá nhiều khiến gan chưa mát thì bụng đã trướng, cơ thể mệt mỏi.



Chỉ uống 2-3 túi nhỏ mỗi ngày



Theo Lương y Vũ Quốc Trung, atiso có tác dụng thông mật, lợi tiểu, bổ gan thận, an thần, giảm cholesterol trong máu nên thường được sử dụng để chữa các bệnh do rối loạn chức năng của gan như: vàng da, viêm thận, xơ vữa động mạch… Tuy nhiên, nếu lạm dụng atiso sẽ gây co thắt toàn bộ cơ trơn của đường tiêu hóa. Đây chính là nguyên nhân gây đầy hơi, trướng bụng sau một thời gian dài uống atiso quá nhiều.



“Mặt khác, atiso còn có tính lạnh nên những người có cơ địa "tỳ vị hư hàn" ăn uống khó tiêu, cơ quan tiêu hóa có tính lạnh thì dùng atiso lại thêm hại. Bên cạnh đó, khi uống quá nhiều mà cơ thể không hấp thu hết thì gan, thận phải làm việc nhiều hơn để đào thải phần dư thừa. Do vậy, cứ tưởng uống nhiều là tốt cho gan nhưng thực ra lại là hại”. - Lương y Trung nói .



Về khía cạnh dinh dưỡng, bác sĩ Vũ Thị Thanh, Phó phòng Dinh dưỡng điều trị, Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng (BV Bạch Mai) cho biết: “Trong trà atiso có chứa nhiều sắt nhưng lại thiếu các khoáng chất khác như kẽm, crom… Vì vậy, lạm dụng atiso có thể dẫn đến chán ăn, ăn không thấy ngon miệng”.



Các bác sĩ cảnh báo, mọi người không nên lạm dụng atiso. Một ngày chỉ nên dùng 10 - 20 gram sắc với nước nếu dùng tươi, 5 - 10 gr nếu dùng khô. Với loại trà đóng gói, các bác sĩ cũng khuyến cáo chỉ nên uống 2 - 3 túi mỗi ngày là đủ.





Theo Dương Hải (Lao động)