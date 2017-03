Lạm dụng kháng sinh làm xuất hiện siêu vi khuẩn

Hiện tại, Ấn Độ vẫn chưa thống kê được con số cụ thể về các trường hợp bệnh truyền nhiễm do siêu vi khuẩn.



Abdul Ghaffar, chuyên gia bệnh truyền nhiễm thuộc Bệnh viện Apollo, New Delhi cho biết, lạm dụng thuốc kháng sinh là nguyên nhân xuất hiện siêu vi khuẩn.



Thuốc kháng sinh đã từng là vũ khí thần kỳ tiêu diệt vi khuẩn, tuy nhiên vi khuẩn cũng từng bước tiến hóa và kháng thuốc. Vì thế gần đây đã xuất hiện siêu vi khuẩn có khả năng kháng nhiều loại thuốc kháng sinh.



Ấn Độ là quốc gia diễn ra hiện tượng lạm dụng thuốc kháng sinh nghiêm trọng nhất thế giới, khiến cho một số thuốc kháng sinh không thế phát huy tác dụng chống vi khuẩn đối với 60-70% dân số. Trong khi đó tỷ lệ này ở các nước phát triển bình quân chỉ là 15%.



Chuyên gia Abdul Ghaffar cũng cho biết loại siêu vi khuẩn này chỉ truyền nhiễm trong phạm vi các bệnh viện, chưa có báo cáo về việc truyền nhiễm trong các khu dân cư.



Một số chuyên gia kiến nghị biện pháp đối phó hiệu quả nhất đối với siêu vi khuẩn chính là dự phòng. Cá nhân cần phải thường xuyên rửa tay, chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm./.





Theo Ngọc Thúy (Vietnam+)