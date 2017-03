Làm gì khi bị kim tiêm đâm?

Không tự ý ngừng thuốc kháng virút HIV



Khi dùng thuốc kháng virút HIV, người bệnh cần tuân thủ đúng lịch uống thuốc và làm đúng những yêu cầu điều trị của bác sĩ. Sẽ có các tác dụng phụ của thuốc và triệu chứng nhiễm trùng tiên phát như sốt, phát ban, buồn nôn hoặc nôn, thiếu máu, nổi hạch... Do đó, không tự ý ngừng điều trị khi có tác dụng phụ nhẹ và thoáng qua. Với các trường hợp có tác dụng phụ nặng, cần đến ngay cơ sở y tế. Người bị phơi nhiễm có thể lây truyền HIV cho người khác dù xét nghiệm âm tính, do đó cần thực hiện các biện pháp dự phòng lây nhiễm: không được cho máu, phải có quan hệ tình dục an toàn, thực hành tiêm chích an toàn, không cho con bú cho đến khi loại trừ tình trạng nhiễm HIV. Các trường hợp HIV âm tính vẫn phải kiểm tra lại sau một, ba và sáu tháng.