Làm rõ trách nhiệm của bác sĩ trước cái chết của bệnh nhân

Cha tôi bị bệnh tim đã mấy năm nay, nhiều lần nhập viện cấp cứu tại bệnh viện này nên người nhà yêu cầu cho ông nằm ở khoa cấp cứu, nhưng bác sĩ trực khoa cấp cứu không đồng ý và chuyển cha tôi qua khoa nội tim mạch. Trong khi đó, khoa nội tim mạch hết giường nằm, người nhà phải trải chiếu dưới đất cho cha tôi nằm.



Đến 10g30, bác sĩ chẩn đoán cha tôi tỉnh táo, tiếp xúc, ăn uống được, đồng thời kê toa cho thuốc uống, đo điện tim và theo kế hoạch chiều sẽ tiếp tục siêu âm tim mạch. Tuy nhiên, hai giờ sau đó cha tôi lên cơn co giật, ngừng thở. Gia đình tôi phải chạy đi tìm bác sĩ nhưng không gặp. Thấy tình trạng của cha tôi càng lúc càng nguy cấp, vợ chồng tôi phải bồng ông chạy đi tìm bác sĩ.



Sau đó, kíp trực đưa cha tôi vào khu cấp cứu, xoa bóp lồng ngực, đặt nội khí quản, sốc điện... nhưng nửa giờ sau cha tôi tử vong.Hiện gia đình tôi rất bức xúc vì nghĩ rằng các bác sĩ tắc trách trong điều trị dẫn đến cha tôi không được cấp cứu kịp thời khiến ông bị thiệt mạng.



* Bác sĩ Trần Văn Khánh (giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu) cho biết hôm nay (26-9) bệnh viện họp hội đồng khoa học để làm rõ những vấn đề người nhà bệnh nhân phản ảnh và làm rõ trách nhiệm của y, bác sĩ liên quan trong vụ này.



Ngày 25-9, bác sĩ Bùi Quốc Nam, giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu, cho biết Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu chưa báo cáo vụ việc liên quan đến cái chết của bệnh nhân Lê Minh Đức. Tuy nhiên, sau khi nghe thông tin, sở đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ xác minh vụ việc gấp.



Đại tá Nguyễn Thanh Đoàn (trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết sau khi ông Đức tử vong, gia đình yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bệnh viện và người nhà rượt đánh y bác sĩ kíp trực. Vụ việc này công an đã lập biên bản nhưng không thụ lý vì đã xác định ông Đức tử vong do bệnh lý. Còn việc y bác sĩ trong kíp trực có tắc trách hay không thì bệnh viện, Sở Y tế sẽ xem xét nếu có đơn yêu cầu của gia đình bệnh nhân...



