Làm rõ vụ ba trẻ chết sau khi tiêm vaccine

Tạm dừng hai lô vaccine viêm gan B trên toàn quốc Tối 21-7, trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam, GS-TS Nguyễn Trần Hiển cho biết lãnh đạo Bộ Y tế đã quyết định tạm dừng hai lô vaccine gây ra cái chết thương tâm của ba trẻ sơ sinh. Hai lô vaccine trên được sản xuất tháng 9-2012, hạn sử dụng đến năm 2015, do Công ty Vaccine Sinh phẩm số 1 cung cấp trên toàn quốc. Việc tạm ngừng này là để đảm bảo an toàn của trẻ trong khi chờ kết luận điều tra, phân tích để tìm ra nguyên nhân sự việc. Cũng theo ông Hiển, hiện nay hơn 700.000 liều vaccine của hai lô trên đã được cung cấp và sử dụng trên toàn quốc từ tháng 12-2012, trong đó tổng số liều vaccine đã sử dụng là khoảng 600.000 liều và chưa ghi nhận xảy ra phản ứng sau tiêm nào. “Việc tạm dừng sử dụng hai lô vaccine này không ảnh hưởng tới việc tiêm vaccine viêm gan B sau 24 giờ vì vẫn còn hai lô vaccine khác với khoảng 300.000 liều” - ông Hiển nhấn mạnh. Trả lời về việc có nên xem xét sử dụng vaccine viêm gan B cũng do công ty trên sản xuất do cách đây năm năm cũng có các trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine này, ông Hiển cho biết năm 2007-2008 ghi nhận hơn 10 trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B. “Các kết quả phân tích phản ứng sau tiêm của hội đồng các cấp đều cho thấy không liên quan đến vaccine và dịch vụ tiêm chủng. Các trường hợp tử vong này hầu hết liên quan đến bệnh lý trùng hợp ngẫu nhiên” - ông Hiển nói. HUY HÀ Trong 4.000 liều vaccine tỉnh Quảng Trị được cấp thì đã sử dụng 2.910 liều, trong đó huyện Hướng Hóa sử dụng 520 liều. Các đơn vị sau khi tiêm cho các trẻ đều không xảy ra vấn đề gì. ÔngNGUYỄN XUÂN TƯỜNG,Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Trị Theo khuyến cáo của Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, tiêm vaccine viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh và tiêm đủ mũi là cách phòng bệnh tốt nhất. Ở Việt Nam, vaccine viêm gan B được triển khai tiêm cho trẻ em trong chương trình tiêm chủng mở rộng từ năm 2007.