Làm rõ vụ dòi trong suất ăn công nhân

Theo đó, ngày 30.5, hàng trăm CN của công ty trên đang ăn trưa thì vài người phát hiện có dòi trong thức ăn (chả cá viên) nên đồng loạt ngừng ăn.



Ngay sau đó, lãnh đạo công ty đã cho CN nghỉ làm việc buổi chiều. 3 CN có biểu hiện nôn ói sau khi ăn khoảng 15-20 phút. Suất ăn này do Công ty CP cung cấp thực phẩm và suất ăn công nghiệp BM (H.Tân Thành) cung cấp (526 suất/ngày). Theo xác minh ban đầu của Chi cục ATVSTP Bà Rịa - Vũng Tàu, thực phẩm chiên chín vào lúc 10 giờ, đến 12 giờ thì CN bắt đầu vào bữa ăn; kiểm tra mẫu thức ăn lưu tại Công ty TNHH quốc tế All Wells Việt Nam, bằng cảm quan thì chả cá chiên có màu vàng, không có mùi lạ, không phát hiện dòi.



Liên quan đến vụ dòi trong pa tê phát hiện tại tiệm bánh Hồng Phát (đường Nguyễn Văn Tiết, P.Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương), Trung tâm y tế Thuận An cho biết vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu để đưa ra hướng xử lý.



Trao đổi với PV chiều qua (1.6), Chi cục ATVSTP Bình Dương khẳng định, nếu phát hiện trong pa tê có dòi, ôi thiu thì không cần phải lấy mẫu xét nghiệm mà phải xử lý ngay.



Trước đó, ngày 23.5, hàng chục CN Công ty Wonderful (KCN Việt Nam - Singapore) đã mua bánh mì kẹp pa tê ở tiệm Hồng Phát, khi mang về ăn thì phát hiện có nhiều dòi ở trong bánh mì. Hơn 10 CN có biểu hiện nôn ói dữ dội phải nhập viện điều trị.



Theo Nguyễn Long - Đỗ Trường (TNO)