Làm sao “sạc bình” sau tết?

Dưới ảnh hưởng của thời tiết, cơ thể khó tránh mệt mỏi khi tàn mùa đông. Chính vì thế mà không ít người ngã bệnh sau tết. Đáng nói hơn nhiều là tâm trạng chán đời của nhiều người khi mùa xuân.

Bệnh vì theo không kịp

Với thầy thuốc phương Tây, hội chứng mệt mỏi khi vào mùa xuân từ lâu đã không còn xa lạ vì số người xin nghỉ bệnh vào cuối mùa đông với triệu chứng mất ngủ, đau đầu, mỏi tứ chi, chán đời… Nguyên do, cơ thể không thích ứng kịp với thay đổi bên ngoài do thời tiết và biến động bên trong do tâm trạng bất an. Đừng quên dân bên đó nghỉ tết chỉ có một ngày mà còn bệnh, nói chi đến dân bên mình với thói quen “tháng Giêng là tháng ăn chơi”.

Đáng nói là ở các nước không hề thiếu thuốc đặc hiệu. Ở CHLB Đức, thầy thuốc bên đó sau khi đúc kết dữ liệu nghiên cứu từ nhiều mô hình kéo dài có khi đến cả năm với hàng ngàn đối tượng, lại không tán dương thứ thuốc nào đời mới để chống mệt mỏi. Trái lại, sau nhiều năm xoay trở không xong, quan lang bên đó đồng loạt quay về với kinh nghiệm của y học dân gian!

Đánh thức sức đề kháng

Trong nhiều năm liên tục, báo cáo viên ở hội nghị y khoa sinh học tổ chức thường niên ở Wiesbaden không toa rập mà lần nào cũng đồng lòng chấm giải nhất cho liệu pháp của Sebastian Kneipp, lương y tu sĩ nổi tiếng ở thế kỷ 19 nhờ từ chỗ thầy tu tự học nghề thuốc trở thành ngự y của hoàng gia nước Áo do tài điều trị bằng phương tiện đơn giản đến không ngờ.

Theo Kneipp, không chỉ riêng mùa xuân, mùa nào cũng thế, muốn giải quyết tình trạng bần thần bệnh không ra bệnh, khỏe không ra khỏe, cần áp dụng phác đồ điều trị kéo dài tối thiểu hai tuần. Phương pháp điều trị rất đơn giản: Nếu ngày nào cũng làm việc trong văn phòng thì cần tìm việc ngoài trời để hít thở không khí trong lành tối thiểu 30 phút nhưng không lâu hơn 60 phút, tốt nhất là làm vườn vào buổi sáng sớm. Nếu bất khả thi thì chọn hình thức đi bộ nửa giờ liền. Nội tiết tố serotonin nhờ đó được phóng thích đủ để gia chủ bình thản suốt ngày và sau đó ngủ yên suốt đêm.

Tắm xen kẽ nước lạnh và nước nóng vào buổi sáng trước khi điểm tâm. Không cần lâu hơn 10 phút miễn là đừng quên cho vòi nước lạnh và nước nóng luân phiên chảy dọc cột sống. Các nhà nghiên cứu phương pháp của Kneipp đã phát hiện là không chỉ kháng thể được tổng hợp nhanh hơn nhờ tác dụng lạnh nóng của nước mà ngay cả huyết áp cũng được ổn định theo kiểu hễ thấp thành bình thường, hễ cao thì giảm.

Xoa bóp hai bên cột sống, vùng định vị của hệ thần kinh giao cảm. Nếu có thể áp dụng phương pháp giác hơi hay gõ kim mai hoa châm càng hay. Bớt ăn ngọt, giảm rượu bia, tránh thuốc lá trong suốt liệu trình để các cơ quan giải độc như lá gan, trái thận, khung ruột có dịp nghỉ xả hơi. Uống tối thiểu 2,5 lít nước trong giờ làm việc. Đặc biệt, cần rửa ruột mỗi ngày trong suốt liệu trình bằng các món như sữa chua, cải chua, kim chi…

Ai chữa lành người đó có lý

Có một điều chắc hơn đinh đóng cột: Liệu pháp đơn giản của Sebastian Kneipp đã không thể tồn tại với thời gian nếu không hiệu quả. Bằng chứng là thầy thuốc ở châu Âu dù theo trường phái nào cũng thế, hoặc áp dụng phương pháp của Kneipp ít nhiều tùy theo quan điểm cá biệt nhưng không ai chỉ trích. Bởi dù có muốn chê bai cũng không được trước dữ liệu nghiên cứu thừa sức thuyết phục ngay cả thầy thuốc khó tính.

Ở xứ mình thì khác, nay nghe đồn phương pháp thần bí này, mai nghe nói về liệu pháp thần kỳ khác. Mới tuần trước nghe nói khắp nơi tìm mua cây thuốc gì đó trị được bá bệnh thì tuần này đã nghe hột gì đó bên xứ xa chữa lành bệnh thầy thuốc còn bó tay. Chỉ có điều là không phương pháp nào tồn tại. Lý do rất đơn giản: Tiêu chí duy nhất trong y khoa là hiệu quả. Có tán hươu tán vượn khéo cách mấy sớm muộn cũng có lúc lòi đuôi!

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG, Trung tâm Điều trị Oxy cao áp, TP.HCM