Làm thế nào để trẻ không "ngộ nhận tình yêu"?

Mặc dù biết mình học sút đi nhưng em ấy vẫn thích được yêu hơn học”, một cô giáo trẻ ở Trường tiểu học Thanh Liệt, Hà Nội không dấu nổi vẻ mặt rầu rĩ khi học trò của cô yêu sớm.

“Những học sinh yêu sớm sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập do các em không còn chuyên tâm vào việc học”, lời cảnh báo của cô Phạm Thị Hạnh (Hiệu trưởng Trường cấp II Nghĩa Tân, Hà Nội) cũng là nỗi lo ngại chung của nhiều bậc giáo viên và phụ huynh hiện nay.

Thế nhưng, làm thế nào để giúp trẻ hiểu ra và không "ngộ nhận" về những tình cảm đến sớm không phải cha mẹ nào cũng dễ dàng "hóa giải"...

Chủ động "dạy" con cách yêu

Khi được hỏi về giải pháp cho chuyện này, không ít giáo viên đã tỏ ra ngán ngẩm thừa nhận, dù còn nhỏ nhưng học sinh ngày nay ít sợ sự đe nẹt của giáo viên. Nếu chúng bày tỏ tình cảm trong giờ học thì thầy cô còn can thiệp được, chứ khi ra khỏi phạm vi nhà trường thì giáo viên cũng chịu.

Bên cạnh đó, có một số giáo viên, chủ động gần gũi học sinh, động viên các em lấy cảm xúc đầu đời ấy làm động lực cùng giúp nhau tiến bộ. “Tình yêu làm cho tâm hồn ta đẹp hơn. Các em chỉ có được tình yêu chân chính ấy khi các em cùng động viên nhau hoàn thành bài tập và chăm ngoan", cô Ph. (Trường cấp II Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà nội) đã chia sẻ cách “dạy” học sinh yêu.

Không chỉ vậy, cô Ph. còn mạnh dạn đọc cho các em nghe một số bài báo viết về an toàn tình dục. Phân tích cho chúng hiểu về giới tính cùng những tác hại của việc “yêu sớm”. Tuy nhiên, những việc làm của cô mới chỉ mang tính đơn lẻ, rời rạc.

Chung nỗi niềm với giáo viên, nhiều phụ huynh cũng “rối như tơ vò” trong việc “quản" con yêu sớm. Nhiều người đã phản ứng quá mạnh, nhảy dựng lên khi biết con mình yêu ở tuổi mới “nứt mắt”.

Trường hợp chị Nguyễn Thị Th. (Nguyễn Trãi, Hà Nội) là một ví dụ. Giật mình thấy con gái (học lớp 6) ôm bạn trai nơi mép nhà, chị Th. đã gào lên, mắng nhiếc hai đứa trẻ. Không chỉ vậy, chị còn túm tay lôi con về nhà kèm theo lời đe dọa sẽ đánh cho nó nhừ đòn và cấm chúng yêu đương.

Tuy nhiên, hầu hết những phụ huynh ứng xử theo cách của chị Th. đều phải thừa nhận, họ chịu “bất lực” trước con.

Ở một vài trường hợp khác, cha mẹ tỏ ra hiểu con mình, sử dụng biện pháp “lạt mềm buộc chặt” đã thu được những kết quả nhất định. Cách “quản con” của chị Phạm Thị L. (Giảng Võ, Hà Nội) khi đưa ra chia sẻ nhóm đã được nhiều phụ huynh hưởng ứng và học hỏi.

Con gái chị yêu lúc chưa đầy tuổi 14. Dù bận nhưng mỗi ngày chị thu xếp một tiếng chuyện trò riêng với con. Chị hay kể những chuyện xa xôi về tình yêu của người này người khác, phân tích những đúng, sai trong các cuộc tình đó để con chị tự hiểu ra bài học cho mình.

Bên cạnh đó, chị tìm các thông tin về giới tính trên các sách báo, mạng Internet... để biết thêm và chọn lọc những gì cần nói khi con đang ở độ tuổi dậy thì. Trong những buổi hai mẹ con tâm sự, chị mang kiến thức đó chia sẻ với con như hai người bạn.

Nhờ vậy, chị "thiết lập" được mối quan hệ thân thiết với con gái. Quan trọng hơn, những kiến thức về tình yêu, giới tính học được từ mẹ đã giúp con chị tự có ý thức giữ gìn bản thân, để tình cảm phát triển tự nhiên, lành mạnh.



Cảnh tỉnh trẻ yêu sớm

Đã có không ít trường hợp trẻ thất tình đi tìm cách tự tử và có rất nhiều trẻ ở độ tuổi vị thành niên phải lên bàn nạo phá thai. Hiện thực này không chỉ ảnh hưởng xấu đến việc hoàn thành nhân cách của các em mà còn để lại những hậu quả đau xót khôn lường. Các nhà tâm lý học và các bác sĩ cho rằng, đã đến lúc phải rung tiếng chuông cảnh tỉnh việc trẻ yêu sớm.

Chia sẻ kiến thức sức khỏe sinh sản, bác sĩ Thảo Nguyên (chuyên viên tư vấn trên Tổng đài 1088) cho biết, với những người tuổi đời còn quá trẻ, dụng cụ phá thai không phù hợp với kích cỡ của cổ tử cung. Điều này khiến cho việc phá thai của các em sẽ bị đau đớn hơn rất nhiều so với người lớn.



Cũng vì “vấn đề kích cỡ” này, cơ tử cung của các em dễ bị nhão và rách thủng, gây chảy máu và nhiễm khuẩn trong ổ bụng. Từ đó sẽ dẫn đến tình trạng viêm các cơ xung quanh, có trường hợp bị vô sinh, thậm chí tử vong.

Bác sĩ Thảo Nguyên còn nhấn mạnh, không chỉ đối với nữ, nam giới khi “yêu” sớm cũng bị ảnh hưởng xấu đến sinh lý. Lượng tinh trùng không kịp sản sinh ra theo các lần quan hệ do cơ thể các em chưa phát triển hoàn thiện. Điều đó sẽ dẫn đến hậu quả xuất tinh sớm, sinh lý yếu sau này.

Bên cạnh đó, theo lời cảnh báo của các chuyên gia tâm lý thì trẻ yêu sớm dễ bị thui chột tâm hồn.

Thạc sĩ tâm lý Đinh Đoàn (Công ty tư vấn tâm lý, Đào tạo phát triển cá nhân, cộng đồng) đã ví von, người lớn như cây nhiều cành (tình yêu, sự nghiệp, bạn bè, tiền bạc…), khi mất đi cành tình yêu thì vẫn còn những cành khác để tiếp tục sống. Còn với trẻ em, chúng như cây non chỉ mới có một cành (tình yêu). Tình yêu là tất cả nên khi đổ vỡ, chúng cũng mất hết. Do vậy, khi gặp thất bại trong tình yêu chúng không còn niềm tin vào cuộc sống, đẩy to chuyện, suy sụp và làm liều…

Ngay cả lúc tình yêu chưa đổ vỡ, yêu sớm cũng dễ bị xâm hại nhân cách. Chìm đắm trong cảm xúc yêu thương, trẻ muốn được ở gần nhau nhiều hơn. Tuy nhiên, ở độ tuổi vị thành niên, việc yêu đương thường không được bố mẹ ủng hộ nên trẻ thường tìm cách dối cha dối mẹ lén lút gặp nhau, dần hình thành tính xấu không trung thực.



Mặt khác, các nhà tâm lý học và xã hội học cũng chỉ ra nguyên nhân cơ bản của tình trạng này là do công tác giáo dục giới tính ở Việt Nam chưa có hệ thống. Đặc biệt việc giáo dục giới tính cho trẻ còn phiến diện, méo mó, mới chỉ dừng lại ở mức độ “vẽ” ra rồi để đấy. Chính vì vậy, việc giáo dục giới tính cho trẻ cũng đến lúc phải rung tiếng chuông báo động!

Theo Thúy Mơ (Vietnam+)