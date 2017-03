Làm việc hơn 11h/ngày: coi chừng mắc bệnh tim!

Theo một nghiên cứu, dành hơn 11 giờ tại nơi làm việc có thể làm tăng nguy cơ đau tim. Nguy cơ này tăng gấp 2/3 lần so với những người làm việc ít hơn 11 giờ một ngày.



Nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học London đã tiến hành nghiên cứu đối với hơn 7.000 công chức làm việc trong chính phủ Anh trong 11 năm và số giờ họ làm việc mỗi ngày.



Các nhà nghiên cứu cho biết nguy cơ đó lớn đến mức các bác sĩ phải hỏi họ đã làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày và số lượng đồ uống có cồn hay thuốc lá mà họ tiêu thụ. Người ta cũng thu thập thông tin về tình trạng gan và tim của họ. Tổng số có 192 người trả lời đã bị một cơn đau tim tấn công.



Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Annals of Internal Medicine cho thấy: nhân viên văn phòng làm việc hơn 11 giờ một ngày có đến 67% nguy cơ mắc bệnh tim so với những người làm việc trong khoảng thời gian từ 9:00 sáng đến 17:00 giờ chiều.



Phát hiện này có thể giúp ngăn chặn hàng ngàn người bị các cơn đau tim trong năm và có thể giúp các bác sĩ xác định nguyên nhân mắc bệnh tim của bệnh nhân. Ví dụ, các cơn đau tim ở bệnh nhân có nguy cơ cao như bị béo phì và hút thuốc lá có thể được ngăn ngừa bằng cách giảm giờ làm việc.



"Chúng tôi đã chứng minh, làm việc với thời gian quá lâu trong ngày có thể tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim," trưởng nhóm nghiên cứu - giáo sư Mika Kivimäki cho biết.



Thông tin này có thể giúp quyết định các giải pháp điều trị bệnh tim. Ngoài ra, nó có thể được sử dụng để tăng nhận thức và sự nhạy cảm của những người vốn quá bận bịu đối với những yếu tố có thể thúc đẩy những cơn đau tim.



Bệnh tim thường xảy ra do chất béo làm tắc nghẽn các mạch máu. Điều này tăng lên nếu người đó hút thuốc lá, bị huyết áp cao và có nhiều cholesterol trong máu.



"Nghiên cứu của Whitehall thực sự đã giúp chúng tôi hình thành thêm sự hiểu biết về các yếu tố xã hội liên quan đến bệnh tim", giáo sư Peter Weissberg, giám đốc y tế tại Anh Heart Foundation nói.



Nhưng theo ông, những phát hiện mới cần được nghiên cứu thêm để giải thích ảnh hưởng của thời gian làm việc đến sức khỏe tim cụ thể như thế nào để thay đổi cách tiếp cận của các bác sĩ trong việc đánh giá nguy cơ của một cơn đau tim và các giải pháp mà họ có thể cung cấp cho các bệnh nhân.





Theo Lyli (Bee.net, Vivanews)