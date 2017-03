Lần đầu tiên sàng lọc mất thính lực ở trẻ sơ sinh

Trong số các nguyên nhân xác định được, khoảng một nửa là do các lý do mắc phải trong quá trình mang thai và sinh đẻ và khoảng một nửa còn lại là do các nguyên nhân có yếu tố di truyền.



Trẻ bị mất thính lực là những trường hợp có khả năng nghe kém hay bị điếc một hoặc cả hai bên tai. Đây là một trong những rối loạn thường gặp nhất ở trẻ nhỏ.



Ước tính Việt Nam có khoảng gần nửa triệu trẻ bị điếc. Mục đích của chương trình sàng lọc là nhằm xác định các trường hợp mất thính lực ở trẻ ngay sau khi đẻ để có hướng điều trị kịp thời. Nếu trẻ vượt qua được thử nghiệm ngay lần đầu, có nghĩa là khả năng thính lực của trẻ bình thường. Nếu không vượt qua, trẻ được khuyến cáo chuyển tới bác sĩ chuyên khoa thính lực tiếp tục thực hiện các thăm dò sâu để chẩn đoán bệnh. Sau khi sinh 24 tiếng trẻ sẽ được thử nghiệm đánh giá xem trẻ có điếc hay không. Giá thành cho mỗi lần sàng lọc khoảng 100.000 – 120.000 đồng.





Theo Lệ Hà ( SGTT)