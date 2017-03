Lào Cai: 25 công nhân ngộ độc do ăn tiết canh ngựa

Trước đó, khoảng 19g ngày 5-7, những công nhân này cùng ăn tối với các món thịt, lòng ngựa xào và tiết canh ngựa. Sau khi ăn chừng hai tiếng, các công nhân có triệu chứng đau bụng, “miệng nôn trôn tháo”, được đơn vị khẩn trương đưa vào viện cấp cứu.

Bà Nguyễn Thị Hải Anh, chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Lào Cai, cho biết nguyên nhân là do tiết canh ngựa bị nhiễm khuẩn, gây ngộ độc. Nếu không được điều trị kịp thời rất dễ tử vong do biến chứng.

Theo HỒNG THẢO (TTO)