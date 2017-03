Lào Cai: ăn tiết canh ngựa, 79 người ngộ độc

Theo HỒNG THẢO - QUỲNH LIÊN (TTO)



Sáng nay 11-7, bác sĩ Phạm Hồng Việt - giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương - cho biết 79 người dân ở các xã Bản Lầu, Lùng Vai và thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương, Lào Cai) đã phải đến các cơ sở y tế để cấp cứu, xử lý ngộ độc thực phẩm.Các trạm y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai phải bù dịch đủ khối lượng tuần hoàn đã mất, tiêm kháng sinh để xử lý ngộ độc đường tiêu hóa cho bệnh nhân.Theo Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Lào Cai, qua xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lấy tại hiện trường cho thấy các bệnh nhân trên bị ngộ độc thực phẩm do ăn tiết canh ngựa bị nhiễm khuẩn, do cấp cứu kịp thời nên không có ca nào tử vong.Hiện tại sức khỏe của các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm tiến triển tốt, có thể xuất viện sau 3-5 ngày tới.