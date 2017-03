Lào Cai: Một bé gái 4 tuổi tử vong vì ngộ độc sắn

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)



Theo chị Hoàng Thị Phái mẹ cháu Hương cho biết, chiều tối ngày 8/10, chị luộc sắn cho 2 con ăn rồi đi làm. Sau đó 2 đứa con nhà chị Lương Thị Nghị hàng xóm sang chơi và ăn cùng. Đến 3 giờ sáng ngày 9/10, thì thấy 2 đứa con mình đau bụng quằn quại, buồn nôn, tím tái, khó thở... 2 cháu nhà chị Nghị cũng có biểu hiện tương tự.Gia đình đã đưa cả 4 cháu đến ngay phòng khám đa khoa khu vực xã Bảo Hà để cấp cứu. Nhưng do cháu Hương bị nặng nhất đã tử vong sau 1 giờ cấp cứu, 3 cháu khác đã may mắn thoát chết. Theo cơ quan chức năng điều tra xác định vụ ngộ độc của các cháu là do độc tố tự nhiên có trong sắn (acid xyanhydric).Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Lào Cai liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Trước đó ngày 11/10 cũng đã có 27 người bị ngộc độc do ăn bánh dày tại tiệc cưới tại tổ 11 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang tăng cường đẩy mạnh kiểm tra nghiêm ngặt các cơ sở sản xuất trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân phòng tránh các vụ ngộ độc thực phẩm gây ra./.Theo Bùi Thanh Hải (TTXVN/Vietnam+)