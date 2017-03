Lập 12 đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết

24 tỉnh, thành phố nằm trong diện thanh tra, kiểm tra dịp này bao gồm: Hà Nam, Nam Định, Đồng Nai, Long An, Hà Tĩnh, Nghệ An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Kon Tum, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Thái Nguyên, Kiên Giang, Cần Thơ, Lạng Sơn, Lào Cai, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng và Hải Dương.Việc thanh tra, kiểm tra được tiến hành từ 25/12/2010 - 15/2/2011.



Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, các đoàn liên ngành của Trung ương sẽ làm việc với Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP và các Ban, ngành chức năng của địa phương; kiểm tra thực tế tại các cơ sở thực phẩm để đưa ra nhận xét, đánh giá việc triển khai công tác bảo đảm ATVSTP trong dịp Tết Nguyên đán của từng địa phương.



Đồng thời, các đoàn thanh tra, kiểm tra sẽ đề xuất các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ATVSTP từ Trung ương đến địa phương.Theo Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế, mục tiêu của Kế hoạch này là nhằm triển khai những ngày cao điểm bảo đảm ATVSTP vì sức khỏe cộng đồng và đón mừng xuân mới Tân Mão năm 2011.



Tết Nguyên đán là dịp toàn dân sử dụng nhiều thực phẩm, bao gồm cả số lượng và chủng loại. Chính vì vậy việc bảo đảm ATVSTP trong dịp này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.





