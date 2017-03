Lây bệnh vì xem phim 3D

Ảnh minh họa Internet. Nguồn: AFP



Theo Vienam+

Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng kính xem phim 3D, được phát ra cho khách trước khi bắt đầu chiếu phim và thu lại khi kết thúc, có thể lưu lại nhiều loại vi khuẩn. Ví dụ, nếu ai đó đã bị viêm kết mạc hoặc nhiễm trùng da thì các vi khuẩn gây ra các tổn thương này có thể lưu lại trên kính.Bảy kính 3D được sử dụng trong một thành phố ở Mỹ đã được phát hiện bị nhiễm một loại vi khuẩn có thể gây ra nhiễm trùng da, viêm kết mạc, ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng huyết và viêm phổi. Tại Mumbai, Ấn Độ, một số khách xem phim sử dụng kính 3D đã bị lây nhiễm viêm kết mạc. The Star dẫn lời bác sĩ Meena S. Kandiah, Bệnh viện Assunta của Malaysia, nói rằng mọi người có thể dễ dàng bị lây bệnh thông qua các vật dùng chung, trong đó bao gồm cả kính 3D.Bà cho biết các gọng kính là nơi lưu lại vi khuẩn nhiều nhất và khuyên các khách quen của các rạp chiếu phim phải đảm bảo rằng kính 3D đã được rửa sạch bằng cách sử dụng các hóa chất theo một giải pháp diệt khuẩn và diệt virus.Meena S. Kandiah cũng cảnh báo viêm kết mạc do virus đang tăng và có thể trở nên rất phức tạp nếu không được đưa đến chăm sóc y tế ngay lập tức.Tiến sĩ Manoj Sajnani, bác sĩ tư vấn nhãn khoa ở Trung tâm chuyên khoa mắt Kuala Lumpur, đồng ý về nguy cơ lây nhiễm các bệnh về mắt cao từ kính 3D nhưng thêm rằng người ta cũng có thể bị lây bệnh từ các bộ phận khác của rạp chiếu phim như tay vịn của ghế, tay nắm cửa và nhà vệ sinh. Bác sĩ Manoj cho rằng các nhà khai thác điện ảnh nên đầu tư vào thuốc khử trùng y tế cho việc làm vệ sinh tại các rạp. Tuy nhiên, hai nhà khai thác điện ảnh hàng đầu Malaysia đã đảm bảo với công chúng rằng họ tôn trọng các quy định vệ sinh nghiêm ngặt đối với kính xem phim 3D.Thomas Yap Wei Len - Quản lý rạp chiếu phim Golden Screen Cinemas Signature Mid Valley - cho biết tất cả quy trình làm sạch kính 3D được theo dõi chặt chẽ tại tất cả 18 rạp của công ty trên toàn Malaysia. Kính 3D sau sử dụng được luộc ở nhiệt độ 60°C trước khi đưa vào máy giặt chuyên dụng để làm sạch bằng 3 loại thuốc tẩy theo chu kỳ ba vòng và để khô trong khoảng 30 phút. Yap cho biết kính sẽ được làm sạch trong thời gian nghỉ giữa những bộ phim. Hơn nữa, công ty này cũng luôn có sẵn ba bộ kính đã làm sạch để phát ra nếu đông khách.Trong khi đó, quá trình làm sạch kính 3D tại các các rạp chiếu phim của Cathay được thực hiện theo phương pháp thủ công. Các nhân viên làm vệ sinh sẽ phun chất tẩy rửa lên loại vải vi sợi tổng hợp đặc biệt để lau gọng và mắt kính. Nhà điều hành cụm rạp chiếu phim Cathay Mohamed Bakri Mohamed Yusof cho biết quy trình hoạt động tiêu chuẩn của Cathay được áp dụng trong trụ sở chính của công ty tại Singapore cũng như ở Malaysia. Bakri nói thêm rằng cho đến nay ông đã không nhận được bất kỳ khiếu nại nào từ khách hàng liên quan đến nhiễm trùng do sử dụng kính 3D ở các rạp của Cathay.