Lấy mảnh đạn nằm 42 năm trong phổi một cựu chiến binh

Cựu chiến binh Đỗ Văn Tám bị mảnh đạn xuyên vào người trong một trận đánh vào Tết Mậu Thân 1968. Sau ngày thống nhất đất nước (1975), ông từng đi khám bệnh tại TPHCM và được đề nghị phải đi nước ngoài phẫu thuật nhưng ông không đi mà về chăm sóc tại y tế địa phương. Gần đây, ông Tám bị trở bệnh nặng, phải nhập viện trong tình trạng ho ra máu lẫn mủ, lồng ngực phải bị xẹp.



Kết quả qua chụp X-quang và CT scan cho thấy phổi phải bệnh nhân bị xẹp gần như hoàn toàn, có một mảnh đạn cản quang (kích thước 1 cm x2 cm) và một ổ apxe ở màng phổi. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp tổn thương lâu năm, lồng ngực bị co kéo, dày dính nên rất khó phẫu thuật, nhưng nếu không phẫu thuật lấy mảnh đạn và ổ apxe, bệnh nhân có thể tử vong do nhiễm trùng hoặc mảnh đạn có thể di chuyển gây thủng mạch máu ở phổi.



Ngày 11-5, sau hai giờ phẫu thuật, các y bác sĩ khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ đã mở lồng ngực, bóc ổ apxe và mảnh đạn ra khỏi phổi bệnh nhân an toàn.

Theo T.LŨY (Tuổi Trẻ)