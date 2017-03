Lén cho chồng uống thuốc cai rượu: khác gì đầu độc!

Đừng dùng cách này, trừ khi muốn cai cả rượu lẫn chồng. Ảnh: Hồng Thái



Sợ nhậu vì thuốc cai rượu gây vật vã

Có thể tử vong!

Cấp cứu do vợ, con trộn Espéral vào thức ăn



BS Nguyễn Đình Phú, phó giám đốc bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM cho biết bệnh viện từng cấp cứu không ít trường hợp ngộ độc vì bị người nhà lén cho uống Espéral để cai rượu.

Gần đây nhất là: Ông T.N.M., 46 tuổi, ở huyện Bình Chánh (TP.HCM), nhập viện trong tình trạng thở hổn hển, tim đập không đều, mồ hôi như tắm… Người nhà cho biết ông M. nghiện rượu khá lâu, mỗi ngày phải uống gần 1 lít mới “đủ đô”. Không biết nghe ai mách, vợ ông M. đã mua thuốc Espéral về nghiền nhỏ, pha vào bữa điểm tâm của chồng.



Sau đó, ông M. uống rượu thì nôn hết thức ăn, mặt đỏ rần, mệt mỏi, tưởng bị bệnh nên ông M. ngưng uống. Thấy thuốc “hiệu nghiệm”, hôm sau vợ ông M. tiếp tục trộn thuốc vào tô phở của chồng. Lần này, sau khi uống đến ly rượu thứ ba thì ông M. vật vã, mệt, nhức đầu, thở dốc… nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.– Ông N.M.H., 52 tuổi, ngụ ở Gò Vấp (TP.HCM) nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất tự chủ, tay chân quờ quạng, tim đập nhanh… Tìm hiểu, các bác sĩ được biết con ông H. đã có vài lần nghiền và trộn thuốc Espéral vào càphê và bữa ăn sáng của cha. Sau khi uống rượu được một lúc thì ông H. thấy khó thở, nôn mửa liên tục, tim đập nhanh, mặt nóng bừng, người vật vã khó chịu và mệt rã rời. Ông H. ra viện sau khi điều trị ba ngày kèm chứng bệnh đau dạ dày mới phát.

Từ lâu, các nhà khoa học đã nỗ lực tìm ra thuốc trị nghiện rượu nhưng vẫn chưa tìm được thuốc nào có tác dụng hoàn hảo. Hiện có thuốc cho là chữa chứng nghiện rượu nhưng thực chất chỉ ngăn chặn sự chuyển hoá và đào thải rượu, làm rượu tích luỹ trong cơ thể dưới dạng độc chất gây phản ứng rất khó chịu, khiến dân nhậu vì quá kinh hãi mà không dám uống rượu nữa. Thuốc đó chính là disulfiram. Loại thuốc cai rượu thường được nhiều bà vợ chỉ dẫn cho nhau mua về cho ông xã uống có tên Espéral cũng chính là disulfiram (ngoài Espéral, disulfiram còn có tên biệt dược khác là Antabuse – ảnh).Espéral tuyệt đối không được dùng cho người bị bệnh về tim mạch, tiểu đường hoặc nhạy cảm với thuốc...Người có tiền sử về tim mạch nếu đã dùng thuốc mà uống nhiều rượu thì có thể bị ngộ độc nặng, rất nhiều khả năng dẫn đến tử vong. Lý do: rượu có chứa cồn etylic, chất này không có giá trị dinh dưỡng và bị cơ thể xem là độc chất. Uống rượu vào, gan phải làm việc cật lực để loại trừ chất này. Tác dụng của disulfiram là ngăn chặn sự chuyển hoá ấy, chỉ cho nó chuyển thành acetaldehyd rồi thôi. Do acetaldehyd rất độc, nên người đã uống rượu lại uống thêm thuốc sẽ bị ngộ độc: tim đập mạnh, mặt bừng đỏ, ói mửa, đổ mồ hôi, hạ huyết áp, chóng mặt, nhức đầu dữ dội… Chính tác dụng gây vật vã khó chịu như thể sắp lìa trần đến nơi khiến người uống thấy ghê sợ không muốn uống rượu nữa.Như vậy, nếu các bà tự ý mua thuốc Espéral về lén cho ông xã uống, các ông do không biết nên vẫn uống rượu thì việc làm ấy hết sức nguy hiểm, không khác nào đầu độc chồng, nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời ở bệnh viện, có thể tử vong! Tốt nhất, nên thuyết phục các ông đến bác sĩ để được tư vấn chữa nghiện rượu. Phương pháp dùng thuốc chữa nghiện rượu có thể gọi là lấy độc trị độc, và chỉ bác sĩ mới là người biết cách “lấy độc” bao nhiêu vừa đủ để “trị độc”.Ở nước ngoài, nghiện rượu thường được chữa trong bệnh viện, khi dùng thuốc disulfiram phải được bác sĩ theo dõi chặt chẽ vì dùng không đúng có thể gây tai biến. Để trị được chứng nghiện rượu, phải dùng thuốc lâu dài và đòi hỏi người nghiện có quyết tâm từ bỏ rượu.Gần đây, các nước còn nghiên cứu dùng một số loại thuốc chữa nghiện rượu như: naltrexone (thuốc đã được dùng chữa ngộ độc ma tuý), tiapride (thuốc an thần kinh dùng trong chuyên khoa tâm thần) hoặc thuốc mới nhất là campral. Các thuốc sau có tác dụng làm giảm sự thèm rượu, nhưng vẫn đòi hỏi quyết tâm bỏ rượu của người nghiện. Tất cả các thuốc vừa kể đều gây tác dụng phụ ảnh hưởng đến hệ thần kinh chứ không thuốc nào hoàn toàn vô hại. Vì vậy, không nên uống các loại thuốc này mà không có chỉ định của bác sĩ, càng không nên lén cho người nghiện rượu sử dụng.Theo PGS.TS.DS Nguyễn Hữu ĐứcGiảng viên chính bộ môn dược,đại học Y dược TP.HCM (SGTT)