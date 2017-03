Liên quan đến vaccine 5 trong 1: Vẫn chưa có phúc đáp từ nhà sản xuất

Ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho biết sau khi có ba trẻ em ở Nghệ An nghi tử vong do sử dụng vaccine 5 trong 1, Cục Y tế dự phòng đã có công văn gửi nhà sản xuất (Văn phòng đại diện Công ty Berna Biotech tại Việt Nam) đề nghị kiểm định lại tính an toàn lô vaccine Quinvaxem. Tuy nhiên, đến nay phía nhà sản xuất vẫn chưa có phúc đáp.

Chưa xác định có phải do vaccine hay không

Theo ông Nguyễn Văn Bình, hiện chưa có bằng chứng khẳng định trẻ em tử vong liên quan đến vaccine. Liên quan đến bốn trẻ tử vong sau tiêm vaccine Quinvaxem tại Nghệ An và Thanh Hóa, Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế đã điều tra, đánh giá nguyên nhân và kết luận việc bảo quản vận chuyển vaccine đúng quy định. Cán bộ tiêm chủng được tập huấn theo quy định.

Tiêm vaccine phòng bệnh cho trẻ em. Ảnh: CTV

Ba trường hợp phản ứng sau tiêm ở Bình Định (không có trường hợp tử vong) cũng đảm bảo quy trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vaccine đúng quy định, cán bộ y tế cũng đã tư vấn cho người nhà trẻ đi tiêm. Riêng hai trường hợp tử vong ở Hà Nội và Kiên Giang đang trong quá trình điều tra, kiểm định. Hiện tại Cục Y tế dự phòng đang tăng cường giám sát, xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng.

Cũng theo ông Bình, Cục Y tế dự phòng đã gửi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề nghị WHO phối hợp kiểm định lại tính an toàn của lô vaccine Quinvaxem liên quan. Đồng thời dự án Tiêm chủng mở rộng đã có thư đề nghị WHO phối hợp gửi mẫu đi kiểm định tại một phòng xét nghiệm độc lập do WHO chỉ định. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức của WHO.

Người dân lo lắng về an toàn của vaccine

Như vậy, trong gần ba tháng qua, đã có 10 trường hợp phản ứng nặng, trong đó bảy trẻ đã tử vong liên quan đến việc tiêm ngừa vaccine Quinvaxem 5 trong 1. Vaccine này được nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Trước những tai biến bất thường liên quan đến vaccine này, nhiều bậc phụ huynh tỏ ý lo ngại, thậm chí khẳng định sẽ không đưa con đi tiêm nếu như chưa có sự giám định chắc chắn của các cơ quan chức năng.

Chị Nguyễn Thị Hiền ở Ba Đình, Hà Nội cho biết chị có con gần ba tháng tuổi, mấy ngày trước có cán bộ y tế phường đến đưa giấy tiêm vaccine nhưng nghe thông tin có nhiều trẻ bị phản ứng sau tiêm, chị không dám cho con đi tiêm vaccine.

Cùng nỗi lo với chị Hiền, chị Thúy ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng cho biết con chị đang bị viêm phế quản, sợ sức khỏe cháu không đảm bảo nên gia đình cũng không dám cho cháu đi tiêm.

Tuy nhiên, theo ông Bình, người dân không nên quá lo lắng bởi lợi ích của việc tiêm chủng là rất lớn, sau 25 năm chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai đã bảo vệ và cứu sống hàng triệu trẻ em, tránh những dị tật bẩm sinh.

Dự kiến hôm nay (9-1), Hội đồng chuyên môn xử lý tai biến vaccine của Bộ Y tế sẽ họp tiếp một phiên để xem xét nguyên nhân trước những phản ứng đáng lo ngại liên quan đên vaccine Quinvaxem.

Vaccine Quinvaxem 5 trong 1 phòng năm bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, Hemophilus influenza type B được đưa vào chương trình Tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam từ ngày 1-6-2010. Từ đó đến nay đã có hơn 13 triệu liều vaccine được phân phối, sử dụng. Vaccine Quinvaxem sản xuất tại Hàn Quốc đã được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, mỗi lô vaccine trước khi đưa vào sử dụng đều được kiểm định chất lượng. Trước đó, phát biểu với báo chí, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Nguyễn Trần Hiển cho biết vaccine Quinvaxem do Hàn Quốc sản xuất được sử dụng ở hơn 30 nước trên thế giới. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc họ không sử dụng loại vaccine này do họ có đủ khả năng mua vaccine vô bào.

HUY HÀ