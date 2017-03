Liệt dương vì thuốc cường dương

Một ca phẫu thuật nam khoa tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội



Gặp nạn vì “thần dược”

Biến chứng nguy hiểm

Vì sao bị rối loạn cương?



Theo bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, một số yếu tố nguy cơ dẫn đến tình trạng mất khả năng cương cứng dương vật là tuổi tác, hút thuốc lá, uống rượu quá nhiều kéo dài trong nhiều năm; căng thẳng do sức ép của cuộc sống. Một số yếu tố vừa là nguy cơ đồng thời là nguyên nhân gây bệnh như đái tháo đường, các bệnh lý mãn tính (suy thận mãn, mỡ máu cao...), các bệnh lý tim mạch (tăng huyết áp, bệnh mạch vành...), bệnh lý tiết niệu (u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt...), sự mất cân bằng về nội tiết tố nam giới, các bệnh về tâm lý hay tâm thần.

Ngoài ra, mất khả năng cương cứng của dương vật cũng gặp phải trên nhiều bệnh nhân sau các phẫu thuật hay chấn thương tiết niệu như cắt tuyến tiền liệt toàn bộ do ung thư, vỡ vật hang... hoặc xạ trị vùng tiểu khung.

Theo Ngọc Dung (Người Lao Động)



Bác sĩ Vương Văn Vệ, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết BV từng phải giải quyết cho không ít quý ông bị biến chứng sau khi tự ý dùng các thuốc rối loạn cương dương, thuốc kích dục...Ông H.T.Tr, 62 tuổi, ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), thấy mình kém “sung mãn” nên tự ý mua thuốc Viagra về dùng. Sau một vài lần uống, ông thấy mình phong độ hơn hẳn nên để “nâng cấp” khả năng yêu đương với cô vợ “tập 2”, thi thoảng ông lại ra hiệu thuốc gần nhà mua một vỉ về dùng. Một lần uống xong viên thuốc, chờ mãi không thấy “dấu hiệu” gì, ông lại uống thêm viên nữa… Hậu quả một ngày sau đó người nhà đã phải ép ông Tr. vào BV để “cứu nguy” cho “cậu nhỏ” do cương cứng kéo dài.P.T.B, 25 tuổi, ở Hà Nội, dù ở cái tuổi tràn đầy sức lực nhưng vẫn muốn bạn gái phải “choáng” vì sự mạnh mẽ của mình nên cũng xài Viagra. Không rõ tác dụng của thuốc trong “chuyện ấy” tới đâu nhưng B. đã phải cấp cứu tại BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội vì “cậu nhỏ” “lên” liên tục 2 ngày mà không chịu “xuống”.Theo bác sĩ Vệ, Viagra là thuốc được dùng phổ biến nhất vì rất tiện lợi, mỗi lần “hành sự” chỉ cần sử dụng 1 viên nên ngay sau khi ra đời, nó đã tạo nên một “cơn sốt” trên khắp thế giới. Đây là loại thuốc được chỉ định dành cho người bị rối loạn cương dương nhưng thực tế có rất nhiều quý ông không bị bệnh, không đi khám nhưng muốn sự “mạnh mẽ” nên tự ý mua về sử dụng để rồi trở thành nạn nhân của “thần dược” này.Theo GS-TS Đỗ Trọng Hiếu, Phòng khám Nam khoa, Tổ chức Phát triển ánh sáng (Hà Nội), ngoài những trường hợp bị biến chứng cương cứng kéo dài còn có một số bệnh nhân có biểu hiện mờ mắt, tối mắt, chóng mặt sau khi sử dụng Viagra. Nguyên nhân là do thuốc có chất gây co mạch dương vật nhưng cũng có tác dụng đến vận mạch ở vùng tai, mắt và tim mạch.Bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, Trung tâm Nam học (BV Việt Đức, Hà Nội), khẳng định các loại thuốc điều trị rối loạn cương dương như Viagra, Levitra, Cialis… chỉ được chỉ định bởi bác sĩ. Thuốc còn có nhiều tác dụng phụ khác như đau đầu, chóng mặt, điếc tai, mù mắt, tai biến mạch máu não...Đặc biệt, với những người có tiền sử nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực trầm trọng hay suy tim nặng cần phải đi khám bệnh và nếu có nhu cầu sử dụng thuốc phải theo sự chỉ định chặt chẽ của bác sĩ.Theo một số bác sĩ nam khoa, nếu sau là khi dùng thuốc, quý ông bị cương cứng liên tục trên 4 giờ thì cần phải đến các cơ sở y tế chuyên khoa. Bởi đây được coi là tai biến nguy hiểm, nếu không giải quyết kịp thời thì thể hang sẽ bị xơ hóa dẫn đến “cậu nhỏ” trở nên bất lực.Bác sĩ Vương Văn Vệ cho biết nếu dương vật cương cứng dưới 24 giờ thì chọc hút máu sẽ cho kết quả tốt nhưng quá 36 giờ chỉ còn cách phẫu thuật. Nếu không điều trị, trong một số trường hợp bệnh có thể tự khỏi nhưng không loại trừ lúc ấy “cậu nhỏ” chỉ còn là một khúc gân xơ, dài hơn bình thường và “chết” luôn.