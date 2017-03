Liệt giường vì ăn ốc ma

Nằm điều trị ở khoa Nhiễm Việt - Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TP HCM, từ một sinh viên cao to của trường kỹ thuật, Điền trở nên xanh xao, mắt lờ đờ, không nhận ra người thân của mình.





Chân dung ốc gây bệnh. Ảnh: Hcmbiotech



Theo Thiên Chương (VNExpress)



Các bác sĩ cho hay, loại ký sinh trùng có trong thịt ốc ma gây biến chứng khiến não của bệnh nhân bị tổn thương quá nặng. Khả năng bình phục không thể tiên lượng.“Tùy vào vị trí não bị tổn hại, bệnh nhân có thể bị liệt hoặc phải sống đời sống thực vật suốt đời”, một bác sĩ cho biết.Theo người nhà bệnh nhân, trong một lần nhậu, thấy ốc ma từ ngoài vườn bò vào nhà, Điền và người bạn nhậu đã bắt nướng ăn. Chỉ vài giờ sau, cả hai đã mê man bất tỉnh. Người cùng ăn với Điền may mắn bình phục.Cùng thời điểm với bệnh nhân Điền, Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cũng tiếp nhận 4 trường hợp khác nhập viện do ăn ốc ma. Một trường hợp ở Sóc Trăng hiện cũng phải sống đời sống thực vật do viêm màng não vì ký sinh trùng có trong ốc.Trong lúc một số bệnh nhân thừa chết thiếu sống vì tai biến do ốc ma thì tại Củ Chi, Hóc Môn (TP HCM), Định Quán, Tân Phú (Đồng Nai), Tây Binh, Bình Phước, ốc ma được bắt bán với giá 30.000 đồng/kg.Người dân cho hay, họ tìm mua ốc ma hoặc tự đi bắt về ăn vì nghe đồn loại ốc này có thể trị được bệnh phong thấp và chứng đau nhức. Tuy nhiên theo các bác sĩ, khả năng chữa trị bệnh từ loại ốc này nếu có, vẫn thấp hơn khả năng gây biến chứng rất nhiều.“Tất cả loại ốc đều có mang ký sinh trùng gây bệnh viêm màng não, nhưng ốc ma chứa loại ký sinh trùng này nhiều hơn. Chính vì thế, tốt nhất là không nên ăn ốc ma. Hoặc nếu ăn thì phải chế biến thật kỹ bằng cách luộc nhiều lần để loại trừ ký sinh trùng gây viêm màng não”, một bác sĩ chuyên khoa Nhiễm khuyến cáo.