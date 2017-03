Liệu pháp trắng da bằng glutathione gây chết người

Thuốc làm trắng có glutathione . (Ảnh: Internet)



Theo kết quả nghiên cứu của FDA, việc tiêm hoạt chất trên nhiều lần với liều cao có thể gây suy thận, nhiễm độc máu và hoại tử biểu bì da khiến cơ thể bị nhiễm khuẩn. Do đó, FDA kết luận việc áp dụng liệu pháp làm trắng da bằng hóa chất glutathione là không an toàn và có thể gây tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe.



Người phát ngôn của FDA Jesusa Joyce Cirunay cho biết hiện cơ quan này đang theo dõi một số trường hợp mắc bệnh do sử dụng chất glutathione để làm trắng da, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.



Chính phủ Philippines nghi ngờ một số bác sỹ da liễu làm đầu mối cung cấp bất hợp pháp hoạt chất glutathione và đang tiến hành thu thập bằng chứng để khởi tố các đối tượng này.



Theo FDA, nhiều người cho rằng hoạt chất glutathione có thể làm trắng da nhờ quá trình ức chế enzyme tyrosinase - chất có tác dụng giúp sản sinh ra mêlanin tạo sắc tố da. Tuy nhiên, công dụng làm trắng da của glutathione cho đến nay vẫn chưa được khoa học kiểm chứng và đang gây nhiều tranh cãi./.