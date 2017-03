Lo mất đàn, lo yến ế

Các công ty cam đoan sản phẩm yến an toàn Theo bà Đặng Phạm Minh Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Yến Việt, công ty áp dụng quy trình và tiêu chuẩn YV-PureNest để sản xuất yến sào áp dụng trong tất cả sản phẩm tổ yến thiên nhiên. Các sản phẩm phải đạt các thông số chuẩn về thành phần dinh dưỡng và loại trừ các nguy cơ, độc tố có thể bị nhiễm từ môi trường. Quá trình chế biến được kiểm soát chặt chẽ và không sử dụng phụ gia. Trước khi đưa vào làm sạch, nguyên liệu được xử lý bằng hơi nóng 70oC-75oC để loại bỏ các vi khuẩn và virus gây hại. Riêng các sản phẩm tổ yến chưng sẵn được thanh trùng ở nhiệt độ 121oC trong 30 phút. Tương tự, ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Yến sào Sài Gòn-Anpha, cho biết yến sào của công ty được thu hoạch và chế biến với quy trình khép kín, xử lý ở nhiệt độ trên 70oC. TN