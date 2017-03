Loại mầm bệnh từ trong bụng mẹ!

Bệnh bẩm sinh: Khổ từ mẹ tới con! Nhìn đứa con trai đã 10 tuổi nhưng gương mặt ngờ nghệch, mặt dẹt, chân tay ngắn, nước mắt chị Hương (Hóc Môn, TP.HCM) chảy dài. Năm 40 tuổi chị Hương đã có năm con, nếp tẻ đầy đủ. Gia đình khá giả, họ hàng hai bên nhiều người khuyên... “đẻ hết trứng thì thôi”, vậy là chị mang thai lần nữa ở tuổi 44. Vì những đứa con đầu sinh ra khỏe mạnh, bình thường nên chị chẳng màng đến chuyện khám thai. Nhưng... chỉ một tháng sau khi sinh, đứa bé có những biểu hiện bất thường như cơ thể mềm nhão, cổ ngắn, đầu ngắn, gáy rộng và phẳng, mắt xếch, mí mắt lộn lên, mũi nhỏ và tẹt. Bác sĩ xác định đứa bé mắc hội chứng Down do mẹ lớn tuổi. Do gia đình quá khó khăn, không được bồi bổ nên chị Hồng (Thống Nhất, Đồng Nai) vẫn gầy yếu khi mang thai. Chị cũng không đi khám thai vì đường sá xa xôi, đi lại tốn kém. Khi đứa con sinh ra, mọi người giật mình bởi vòng đầu đứa bé to hơn 60 cm. Mỗi ngày đầu đứa bé càng phình to, trán dồ, thóp căng phồng... Bác sĩ cho biết đứa bé bị não úng thủy do dinh dưỡng của người mẹ không tốt, thiếu acid folic dẫn đến dị tật ống thần kinh làm tắc nghẽn đường lưu thông của dịch não vào tủy, gia tăng áp lực trong hộp sọ. Các bác sĩ sản khoa cho biết các dị tật này xuất hiện ở ba tháng đầu thai kỳ. Những yếu tố có nguy cơ gây dị tật ở thai nhi bao gồm phụ nữ sinh con khi trên 38 tuổi, tiền sử gia đình có dị tật bẩm sinh, thiếu chất dinh dưỡng khi mang thai, sử dụng thuốc trong lúc mang thai... Các dị tật này hoàn toàn có thể phát hiện sớm qua khám thai. TRẦN NGỌC