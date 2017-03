Loạn “bí kíp” sinh con

Một trang mạng chia sẻ các mẹo chọn giới tính thai nhi



Theo lời một phụ nữ khoe đã tìm được cách để sinh con trai thông qua hướng dẫn của trang web phunun… .com, chúng tôi truy cập vào thì thấy nổi bật trên trang này là bài viết nhan đề “Ngày rụng trứng sinh con trai”, đầy ắp các lời khuyên như “chồng để dành tinh dịch 7-10 ngày và chỉ quan hệ một lần sau một ngày trứng rụng vào trước 3 giờ sáng”, “thụ thai trai hay gái thì phải tạo ra môi trường trong cơ thể của người mẹ sao cho tinh trùng đực hay cái sống được nhiều hơn”...



Dễ phá vỡ hệ thống vi sinh tự nhiên

BS Nguyễn Ngọc Thông tư vấn thêm rằng với các hướng dẫn thụt rửa âm đạo bằng các hóa chất như natri bicarbonate, nước chanh, giấm pha loãng với hy vọng thay đổi môi trường âm đạo, chọn lựa tinh trùng... có thể phá vỡ hệ thống vi sinh tự nhiên cũng như cơ chế tự bảo vệ của đường sinh dục. Một điều nghịch lý là hầu hết các mẹo lựa chọn giới tính thai nhi kiểu này đều nhắm vào người phụ nữ, trong khi giới tính của đứa con lại phụ thuộc chủ yếu vào người cha. Có nhiều trường hợp do bẩm sinh di truyền của gia đình phía người cha nên qua nhiều đời, dù có tìm cách can thiệp gì thì vẫn sinh con “một bề”.

Theo Anh Thư (Người Lao Động)



Bài viết trên trang web phunun… .com không trích lời một chuyên gia về sản khoa hay di truyền nào mà chỉ có những phần dẫn mập mờ: “Bà Marie Curie nghiên cứu việc này và khuyên rằng muốn sinh con trai thì nên ăn các thực phẩm có chứa nhiều sodium và potassium(?)” hay hướng dẫn về thụt rửa âm đạo bằng hóa chất có tính kiềm hay acid theo lời “một vị bác sĩ Mỹ đề nghị”. Những dị bản của phương pháp này cũng được đề cập tại các trang web sinhcontrai.n…, ev… .vn, bacsisan… . com.Trang www.freewebs.../sinhcontrai được giới thiệu là “cơ sở khoa học để chọn giới tính” dành hẳn một chuyên mục mang tên “cơ sở lý luận”, dù không có tên tác giả. Trang desinhcontrai.wordp… còn khẳng định “đã được chứng minh xác suất trên 98%” dù toàn bộ nội dung trang web chỉ vỏn vẹn 3 bài viết với những lời khuyên mơ hồ về tư thế quan hệ, sắp xếp thời gian quan hệ hợp lý.Trang web này còn hướng dẫn người đọc tiếp tục truy cập vào trang sinhcontraihay… .com với nội dung chủ yếu là những đường dẫn phim sex. Thậm chí một số trang web còn chỉ cách sinh con trai, con gái theo ý muốn bằng phương pháp tính tuổi cha mẹ, tính năm, tháng thụ thai và sinh nở.Theo BS Nguyễn Ngọc Thông, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TPHCM, nhiều năm trước, các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu một số phương pháp nhằm nâng xác suất mang thai con trai hay con gái như xác định thời gian thụ thai, ăn uống theo chế độ dinh dưỡng nhất định... nhưng đến nay, vẫn chưa có nghiên cứu hay đánh giá nào về tính hiệu quả của các biện pháp này, còn các chỉ dẫn về tư thế quan hệ hay tính tuổi cha mẹ… thì càng vô lý.BS Dương Phương Mai, Trưởng Khoa Kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Từ Dũ, lo ngại việc không ít chị em tin vào hướng dẫn thụt rửa âm đạo với các hóa chất như natri bicarbonate, nước chanh, giấm pha loãng... với hy vọng thay đổi môi trường âm đạo, chọn lựa tinh trùng. Làm như vậy sẽ rất dễ gây viêm nhiễm, thậm chí làm cháy hoặc gây mỏng niêm mạc âm đạo khi pha quá đậm.Theo số liệu của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) thống kê 5 tháng đầu năm 2012, chênh lệch giới tính ở trẻ sơ sinh của nước ta là khá cao, với 113 trẻ trai/100 trẻ gái. Tình trạng này đã báo động những hệ lụy xã hội khi các em trưởng thành. Do đó, cần xem xét thấu đáo vấn đề và có hành xử đúng pháp luật, phù hợp đạo lý - nhiều chuyên gia khuyến cáo.Theo BS Dương Phương Mai: “Ở nước ta, các hành vi can thiệp vào giới tính thai nhi đã bị cấm từ rất lâu. Hiện nay, khi các phụ nữ có gia đình đến yêu cầu phá thai ở giai đoạn đã hình thành giới tính, chúng tôi đều phải khuyên họ giữ lại nhằm ngăn chặn việc phá thai chọn giới tính. Còn đối với các biện pháp lựa chọn giới tính thai nhi thì trên thực tế, ngay cả thụ tinh trong ống nghiệm, con người chủ động được về thời điểm thụ tinh nhưng vẫn không khống chế được giới tính thai nhi”.