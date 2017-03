Loạn thực phẩm chức năng

Thiếu hành lang quản lý và chưa định lượng được các chất có hoạt tính sinh học, thế nhưng từ nhiều năm qua, Cục Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn cho phép nhập về hàng trăm loại thực phẩm chức năng (TPCN) với đủ dạng viên, bột, nước, sirô...

Quảng cáo đủ kiểu

TP.HCM hiện có 12 công ty bán hàng đa cấp có đăng ký bán TPCN. Hình thức bán hàng đa cấp do Sở Công thương quản lý, vệ sinh an toàn thực phẩm thì do Sở Y tế quản lý. Tuy nhiên, với kiểu rao bán bằng cách truyền miệng hoặc đưa quảng cáo trên các trang web không chính thống thì ngành y tế cũng chịu thua. Mới đây, chúng tôi đã chứng kiến cảnh Thanh tra Sở Y tế và Sở Công thương mất cả ngày trời chạy khắp thành phố mà không truy ra được nguồn gốc của một loại TPCN cường dương.

TPCN hiện đang được quảng cáo chủ yếu trên hai trang web suckhoevangvn.com, sieuthithucphamchucnang.com và một số ít trang web rao vặt khác. Hàng trăm loại TPCN, nào là tăng cường dương, nở ngực, nở mông, giảm mỡ eo, da mặt đẹp... đang nhảy múa choáng mắt trên các trang web này.

Thanh tra Sở Y tế đang kiểm tra thực phẩm chức năng tại nhà bà Hoàng Thị Tín. Ảnh: DUY TÍNH

Lang thang trên mạng, chúng tôi làm quen với một người tên Tú và được giới thiệu một loại dầu tinh đỏ hỗ trợ điều trị viêm xoang, huyết áp, thần kinh, kháng viêm... nhưng điều trị tốt nhất là tiểu đường. Biết chúng tôi muốn mua loại TPCN trị viêm xoang tốt nhất, Tú nói: “Dầu tinh đỏ là tốt nhất rồi đó!”. Khi chúng tôi tỏ vẻ nghi ngờ, Tú quay ra giới thiệu một loại tảo hỗ trợ điều trị được bệnh tiểu đường type II, xơ gan, suy gan...

Sau khi nghe Tú “nổ” một hồi, chúng tôi bảo mình muốn mua TPCN giảm cân cho người thân. Tú nói ngay rằng mình đang sở hữu một loại TPCN “siêu việt” xách tay từ Nhật về, giá rẻ, giảm cân nhanh chóng chỉ trong vòng... 24 giờ, thậm chí trong một thời gian ngắn có thể giảm 3-8 kg mà không cần ăn kiêng. “Loại này anh mua tặng phụ nữ là tuyệt vời nhất!” - Tú không quên trao lời quảng cáo có cánh trước khi chào tạm biệt để “đi giao hàng vì khách đang đợi” (?).

Theo Thông tư 08/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về việc quản lý các sản phẩm TPCN, TPCN là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể, có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng cường sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật... Trên nhãn các sản phẩm này không được ghi chỉ định điều trị bất kỳ một bệnh cụ thể nào. Thế nhưng với thực tế nêu trên, những người bán hàng đang mặc sức vi phạm quy định của ngành y tế mà chẳng bị ai thổi còi.

Cần hoàn thiện quy định quản lý, xử phạt

Tiến sĩ Lâm Quốc Hùng, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế, cho biết: “Hiện tượng quảng cáo sai lệch khi chưa được cơ quan chức năng thẩm định... đang làm cho công tác quản lý TPCN trở nên phức tạp. Không ít người đã vỡ mộng sau một thời gian sử dụng”.

Cũng theo Tiến sĩ Hùng, hành lang pháp lý về quản lý sản phẩm theo quy định mới chưa được hoàn thiện, chưa xây dựng được quy chuẩn kỹ thuật đối với TPCN. Về chứng nhận công bố của nhà sản xuất, các chất có hoạt chất sinh học chưa định lượng được trong các cơ sở kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra, chúng ta còn thiếu các nghiên cứu khoa học về dược động học, độc học, thử nghiệm lâm sàng chứng minh tác dụng của hoạt chất sinh học có trong TPCN, do đó khó đánh giá được tác dụng, độc tính, thời gian bán hủy của các chất trong TPCN.

Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, từ đầu năm đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công thương và Sở Y tế đã kiểm tra hơn 20 cơ sở kinh doanh đa cấp có TPCN. Vi phạm chủ yếu của các cơ sở là không có giấy phép kinh doanh, sản phẩm chưa công bố tiêu chuẩn, quảng cáo thổi phồng công dụng, không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, thực tế mức phạt trung bình 20 triệu đồng/cơ sở vi phạm kinh doanh TPCN, 10-15 triệu đồng/cơ sở không đạt vệ sinh an toàn thực phẩm dường như quá thấp so với lợi nhuận của người kinh doanh. Việc kinh doanh TPCN đang len lỏi khắp nơi, từ công ty ra đại lý đến các cửa hàng tạp hóa và vào từng gia đình với đầy rẫy những lời quảng cáo hấp dẫn. “Chúng tôi đang có một số đơn tố cáo của người dân về TPCN và chúng tôi sẽ thanh tra ngay trong tháng 12” - một thanh tra Sở Y tế cho biết.

Khám Đông y, bán thực phẩm chức năng Ngày 26-11, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra đột xuất Công ty Hoàng Tín Hảo (phường 3, quận Gò Vấp) do bà Hoàng Thị Tín làm giám đốc. Mặc dù chỉ có giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức châm cứu, khí công, xoa bóp, bấm huyệt... 3-5 tháng nhưng bà Tín lại hoạt động chẩn đoán bệnh bằng “máy chẩn đoán huyệt vị hào hùng” do bà tự giới thiệu. Bà Tín đang chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân bằng máy, sau đó kê đơn bằng TPCN. (Ảnh chụp bằng điện thoại) Ảnh: DUY TÍNH Gặp ai bà cũng phán là căng thẳng thần kinh, huyết áp không ổn định, đau bao tử, gan nhiễm mỡ... rồi kê đơn bằng TPCN. Bệnh nhân được chẩn đoán bệnh không lấy tiền nhưng ai cũng được kê ba loại TPCN là tảo xoắn, trùng thảo, canxi với giá tổng cộng hơn 1 triệu đồng. Ngoài ra, bà còn giới thiệu TPCN có tác dụng ngăn ngừa được tế bào ung thư, trị viêm xoang, loãng xương... Thanh tra Sở Y tế đã yêu cầu bà Tín ngưng chẩn đoán bệnh, đồng thời niêm phong tạm giữ một số TPCN và máy móc. Đây cũng là công ty cung cấp máy chạy điện trị bệnh bằng bó thuốc mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh qua bài viết “Tôi đi làm bác sĩ dỏm” trên các số báo ra ngày 1, 2 và 3-4-2008.

