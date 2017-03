Lợi ích dinh dưỡng bất ngờ của rau cải xoong

Trong lịch sử, cải xoong được tin rằng có tác dụng tăng cường chức năng não bộ, người Hy Lạp cổ nói “ăn cải xoong, học thông minh hơn”.

Nhà khoa học Anh Francis Bacon vào thế kỷ 17 cho rằng ăn cải xoong giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn.



Cải xoong là một loại rau thủy canh thuộc họ Cải Brassicaceae. Giống như các loại rau khác trong họ như arugula, wasabi, cải ngựa, cải xoong có vị hơi cay.

Cải xoong có lá nhỏ và nở hoa vào mùa hè, được dùng để chế biến nhiều món ăn. Do loại cải này sinh trưởng trong nước, khi ăn cần phải rửa thật kỹ, để ráo trong vòng khoảng nửa tiếng để hơi nước có hydrogen peroxide bốc hơi sẽ đem theo các tạp chất, ký sinh trùng.

Các lợi ích sức khỏe của cải xoong

Cải xoong được coi là một loại thảo dược giúp chữa lành vào thời cổ. Vào năm 400 trước Công nguyên, Hippocrates dùng cải xoong tươi để chữa trị cho các bệnh nhân.

Vào thế kỷ 18, cải xoong được tin rằng có thể làm sạch máu. Các nhà khoa học hiện đại đã xác định được hơn 15 chất vitamin cần thiết và chất khoáng có chứa trong cải xoong. Loại rau này có nhiều chất sắt hơn rau chân vịt, nhiều canxi hơn sữa, và nhiều vitamin C hơn cam.



Cải xoong chứa rất ít calo, nhưng dồi dào các dinh dưỡng thực vật như isothiocyanates và các chất chống oxy hóa với nhiều đặc tính phòng ngừa bệnh tật.

Gluconasturtiin, một hợp chất glucosinolate tạo vị cay là một trong số đó. Nó có trong lá và thân cây, sản sinh ra cung cấp isothiocyanates phenethyl có tác dụng ức chế bệnh ung thư.

Vitamin K là chất dinh dưỡng nổi bật nhất trong cải xoong, mỗi phần chứa đến 312% nhu cầu hàng ngày. Nó giúp xây dựng và làm xương vững chắc, hạn chế nơ ron não bị tổn hại, hỗ trợ chữa trị bệnh Alzheimer.

Vitamin C trong cải xoong cung cấp đến 72% nhu cầu vitamin C và 64% vitamin A hàng ngày cho cơ thể. Vitamin C có tác dụng phòng chống bệnh cảm, cúm hàng đầu, giúp duy trì các mô liên kết khỏe mạnh và ngăn ngừa thiếu sắt. Vitamin A, hay còn gọi là retinol, giúp hệ thống miễn dịch hoạt động tốt và sản sinh các sắc tố võng mạc cho mắt, phòng ngừa bệnh quáng gà.

Mangan giúp ích cho các enzym chống oxy hóa. Canxi làm xương, răng khỏe mạnh, cả 2 chất này đều dồi dào trong cải xoong. Các chất chống oxy hóa khác như ß carotene, zeaxanthin, và lutein giúp phòng chống ung thư phổi, ung thư miệng. Các loại vitamin B bao gồm riboflavin, niacin, vitamin B6 (pyridoxine), thiamin, và pantothenic acid… rất quan trọng cho hoạt động trao đổi chất của tế bào.

Các nghiên cứu khoa học về cải xoong



Ăn cải xoong hàng ngày giúp giảm các tác hại đến DNA tạo bởi các gốc tự do. Chất phenylethyl isothiocyanate (PEITC) trong cải xoong có tính chống bệnh ung thư rất hiệu quả.

Theo một nghiên cứu, 60 người đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh được dùng ½ chén cải xoong mỗi ngày trong 8 tuần. Kết quả, nồng độ triglyceride trong máu của họ giảm trung bình 10%, tăng đáng kể lutein và betacarotene (33-100%), giúp giảm các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể.

Các nhà khoa học thấy rằng chất PEITC trong cải xoong có thể làm giảm sự phát triển của các tế bào ung thư vú. PEITC còn có thể làm chết các khối u bằng cách chặn máu và oxy cung cấp cho chúng.