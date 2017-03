Lợi ích khi nuôi thú cưng trong nhà

Hàng thập kỷ qua, vật nuôi đã trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc sống của hàng nghìn người trên thế giới. Theo thống kê của Hiệp hội Nhân đạo Mỹ, 46% hộ gia đình Mỹ sở hữu ít nhất một con chó, 39% sở hữu ít nhất một con mèo, còn lại nuôi thằn lằn, vẹt, cá...







Đi bộ cùng chú chó cưng sẽ giúp bạn đốt cháy hơn 200 calo, nhờ đó thân hình săn chắc hơn. Ảnh: Dailyrecord.



Theo Thi Trân (VNE/Inspiyr)



Thông thường người ta nuôi một con thú cưng trong nhà chỉ vì trông chúng rất đáng yêu. Đó là lý do chính đáng. Ngoài ra, một nghiên cứu mới đây cho thấy, việc nuôi chó trong nhà còn giúp chủ nhân của nó vui vẻ hơn, kéo dài tuổi thọ. Chưa kể những loài vật nuôi khác như, cá, vẹt, thằn lằn cũng hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống con người.Theo Hiệp hội tim mạch Mỹ, nuôi những con vật ưa vận động có thể giúp bạn "nhổ rễ" khỏi chiếc ghế hay giường ngủ để đi ra ngoài. Đi dạo cùng động vật cưng sẽ giúp bạn vận động nhiều hơn và cải thiện số đo vòng eo.Chẳng hạn một vật nuôi phổ biến như chó cần hoạt động thường xuyên để giữ sức khỏe, việc đi dạo với chúng là rất cần thiết, cho dù bạn có bận tới đâu. Mỗi lần đi bộ với chó sẽ giúp bạn đốt cháy hơn 200 calo. Hơn nữa, những con chó rất thích vận động, dù bạn có lười đến đâu, khi thấy chú chó yêu nhìn mình với ánh mắt nài xin sẽ làm bạn dễ mủi lòng. Tuy nhiên, nếu như thế vẫn không khiến bạn có động lực đứng lên cầm dây xích dắt nó đi ra ngoài, thì cuối cùng việc nuôi một con chó cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho bạn.Bạn tất bật với công việc, rồi lại tranh thủ ngủ nghỉ, vòng xoay cuộc sống khiến bạn phải quẩn quanh trong nhà suốt ngày. Theo các nhà nghiên cứu đến từ ĐH Quốc tế Los Angeles, việc có một thú cưng hoạt bát, lanh lợi, như chó chẳng hạn, sẽ buộc bạn phải rời khỏi sự hạn chế của bốn bức tường, gặp gỡ mọi người, từ đó giúp bạn vui vẻ hơn.Những nghiên cứu khác cho thấy việc đi dạo với chó tạo ra “hiệu quả bôi trơn xã hội”, có nhiều khả năng giúp bạn có một cuộc trò chuyện với những người lạ, giúp bạn tạo mối quan hệ.Chúng ta đang sống trong một thế giới với nhịp sống hối hả, rất nhiều người đang tìm kiếm con đường giảm stress và học cách thư giãn. Việc nuôi một thú cưng trong nhà là giải pháp tuyệt vời cho vấn đề này. Theo nghiên cứu của giáo sư Suny Karen Allen, những người sở hữu thú cưng có mức độ căng thẳng thấp hơn đáng kể so với người không nuôi.Cụ thể nhóm nhà khoa học đã yêu cầu những người tham gia nghiên cứu giải quyết bài toán khó, trong khi đó họ được theo dõi nhịp tim và huyết áp. Những người tham gia có thú cưng đi kèm thường phạm ít lỗi hơn, có nhịp tim thấp hơn và huyết áp thấp hơn so với khi họ chỉ có gia đình, vợ chồng hoặc bạn bè bên cạnh.Không chỉ giảm căng thẳng mà huyết áp của bạn cũng giảm đáng kể, theo kết quả ghi nhận của ĐH Buffalo, Mỹ. Trong nghiên cứu này, 24 trong 48 người môi giới chứng khoán đang theo điều trị chứng tăng huyết áp đã được gửi tặng một chú chó hoặc chú mèo, trong khi đó nửa còn lại thì không. Theo dõi lâm sàng cho thấy, huyết áp của nhóm đầu tiên cải thiện và ổn định khi gặp những tình huống căng thẳng hơn so với nhóm thứ hai.Trước đây các nghiên cứu cho rằng, việc chơi với chó mèo sẽ dễ khiến trẻ bị mắc các bệnh hô hấp. Thế nhưng thực tế, những em bé ở gần chó và mèo có xu hướng ít cần kháng sinh hơn so với trẻ sinh ra trong gia đình không có thú nuôi.Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng cho thấy, trẻ em lớn lên trong gia đình sở hữu vật nuôi có lông hoặc một trang trại với những con vật lớn ít sẽ dị ứng, hen suyễn, viêm da, và bệnh về da liễu hơn những đứa trẻ khác. Đặc biệt, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình nuôi thú có lông sẽ rất tốt cho quá trình phát triển hệ miễn dịch."Thú cưng tốt cho tim bạn", không phải nói theo kiểu văn chương ủy mị mà đúng cả về nghĩa đen. Một nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho thấy, việc sở hữu ít nhất một con thú cưng trong nhà sẽ giúp tim con người khỏe mạnh và giữ nhịp tim ổn định, từ đó kéo dài tuổi thọ.