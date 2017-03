Lưu ý để mua Sắc Ngọc Khang đúng hiệu

Xuất hiện trên thị trường dược phẩm Việt Nam đến nay đã được hơn hai năm, trong suốt thời gian ấy nhãn hàng “Sắc Ngọc Khang - Tạm biệt tàn nhang, xua tan vết nám” tự hào là người bạn đồng hành thân thiết của nhiều phụ nữ trên mọi miền đất nước. Với tâm huyết mong muốn làm đẹp cho phụ nữ, đặt tiêu chí uy tín và chất lượng lên đầu nên khi phát hiện một số sản phẩm hàng nhái trên thị trường, chúng tôi rất lo lắng cho khách hàng của mình, đồng thời cần nói rõ với người tiêu dùng (NTD) về sản phẩm cũng như việc cảnh báo hàng nhái với NTD khi mua sản phẩm Sắc Ngọc Khang.

Ngay từ thời gian đầu khi mới xuất hiện trên thị trường, Sắc Ngọc Khang đã chinh phục được đông đảo phụ nữ bằng hiệu quả thực tế của mình. Đến nay, hàng trăm ngàn phụ nữ đã và đang tin tưởng sử dụng Sắc Ngọc Khang, trong đó có cả những người nổi tiếng như: Hoa hậu Quý bà 2009 Hoàng Thị Yến, diễn viên Lan Phương… Và số người sử dụng Sắc Ngọc Khang cũng đang tăng nhanh mỗi ngày.

Với các thành phần từ thiên nhiên như: Tinh chất mầm đậu nành, quy râu, ngưu tất, thục địa, ích mẫu, tinh chất nhung hươu, dầu gấc… Sắc Ngọc Khang có tác dụng giúp bổ máu, lưu thông máu tốt, cân bằng nội tiết tố, đánh bật các nguyên nhân gây nám từ sâu bên trong cơ thể, xua tan các vết nám, sạm và tàn nhang, giúp chị em phụ nữ có làn da hồng hào, mịn màng và sáng đẹp hơn.

Không chỉ có số NTD đông, Sắc Ngọc Khang còn khẳng định được chất lượng của mình bằng nhiều giải thưởng uy tín như:

Thương hiệu, sản phẩm vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng (do Bộ Y tế trao tặng tháng 5-2012).

Top 20 sản phẩm, dịch vụ tin cậy vì người tiêu dùng 2012 (do Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ NTD Việt Nam bình chọn).

Hàng Việt Nam chất lượng cao 2013 (do NTD bình chọn).

Bên cạnh đó, với uy tín của mình, Sắc Ngọc Khang còn hân hạnh được mời tham gia tài trợ cho nhiều chương trình, giải thưởng uy tín được tổ chức trên truyền hình như: Giải Mai Vàng do báo Người Lao Động tổ chức (tài trợ chính ba năm liên tiếp: 2011, 2012, 2013), giải Cánh diều do Hội Điện ảnh tổ chức (tài trợ chính năm 2012), chương trình Giai điệu phương Nam do đài truyền hình các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ phối hợp tổ chức (tài trợ nhiều kỳ)…

Phân biệt hàng nhái Sắc Ngọc Khang Hiện nay, trên thị trường đã có một số sản phẩm là mỹ phẩm, kem bôi, viên uống… cũng mang nhãn hiệu Sắc Ngọc Khang. Vì vậy, Công ty CP Dược phẩm Hoa Thiên Phú xin lưu ý với quý khách hàng rằng: Công ty chúng tôi chỉ có sản phẩm Sắc Ngọc Khang là dạng viên uống với những đặc điểm cụ thể như sau: Tên sản phẩm rõ nét: Sắc Ngọc Khang - Tạm biệt tàn nhang, xua tan vết nám; Hình ảnh cô gái Nhật trên nền lá trúc; Logo Hàng Việt Nam chất lượng cao 2013 trên nắp hộp giấy; Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Sen. Để đảm bảo hiệu quả tác dụng sản phẩm cũng như an toàn sức khỏe của NTD, Công ty CP Dược phẩm Hoa Thiên Phú xin khuyến cáo NTD mua và sử dụng đúng sản phẩm Sắc Ngọc Khang do công ty chúng tôi phân phối! Nếu có thắc mắc thêm điều gì, quý khách có thể điện thoại về công ty chúng tôi theo số điện thoại sau để được giải đáp và hướng dẫn tận tình: Miền Nam: 1900.5454.77 - 08.6255.2222 - 0914.04.18.18 Miền Bắc: 1900.5454.77 - 0986.411.415 Nhân đây, Công ty Hoa Thiên Phú cũng xin được gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc tới đông đảo NTD cả nước vì đã tin tưởng, ủng hộ sản phẩm Sắc Ngọc Khang trong suốt thời gian qua! Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

HƯƠNG GIANG