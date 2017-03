Lưu ý khi dùng thuốc dạng sủi

Khi sử dụng thuốc dạng sủi, thuốc được hòa tan vào nước nên thuốc đến dạ dày nhanh hơn, hấp thu nhanh hơn và có tác dụng cũng nhanh. Do đó, dạng thuốc viên sủi được xem là có tác dụng nhanh.

Thuốc sủi thường thích hợp cho người bệnh khó nuốt, nhất là trẻ em và người cao tuổi. Tuy nhiên, thuốc dạng sủi khác với thuốc viên nén thông thường, phải hòa tan vào ly với lượng nước thích hợp, đợi bọt sủi hết mới uống. Thuốc có tác dụng nhanh, nhưng theo các chuyên gia, thuốc có thể gây hại cho sức khỏe nếu lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách.

Các chuyên gia khuyến cáo, thuốc dạng sủi phải giữ nguyên vẹn viên, phải bảo quản thật tốt để tránh hút ẩm. Bạn không nên dùng thuốc dạng sủi khi đã bị ẩm, vỏ thiếc đã bị thủng. Bạn chỉ nên uống thuốc sau khi thuốc đã hòa tan hoàn toàn vào một lượng nước sôi để nguội theo hướng dẫn. Đặc biệt, bạn không được bẻ thuốc sủi hoặc để nguyên cho vào miệng và uống.

Bên cạnh đó, thuốc dạng sủi có thể gây đầy hơi, táo bón hoặc tiêu chảy, vì thế không nên dùng viên thuốc sủi sau khi đã uống các loại nước giải khát có gas.

Đối với thuốc dạng sủi UPSA C, ngoài 1.000 mg vitamin C còn có muối ăn. Do đó, không được dùng UPSA C cho những người bị suy thận, cao huyết áp… Thuốc sủi UPSA C calcium hay viên Calcium Sandoz forte có thêm thành phần muối khoáng canxi, ngoài lượng muối ăn được hình thành sau phản ứng sủi bọt. Vì vậy, loại viên sủi này không được dùng cho những người có lượng canxi cao trong máu hay nước tiểu có nhiều cặn sỏi hoặc mắc bệnh sỏi thận.

Đối với các loại thuốc sủi giảm đau hạ sốt không dùng chung với các loại thuốc khác có chứa paracetamol vì sẽ gây quá liều điều trị. Không dùng chung với các loại thuốc có rượu. Liều thuốc được chia đều cách nhau ít nhất 4 giờ, người suy thận mỗi lần uống cách nhau ít nhất 8 giờ. Trong trường hợp, bạn uống 3 ngày liền mà bệnh không giảm bạn hãy đi khám bác sĩ.

Đối với thuốc sủi Efferalgan codein dành cho người lớn và trẻ em cân nặng trên 15kg, được chỉ định dùng trong các trường hợp đau vừa và đau nặng khi dùng các thuốc khác không kết quả.

Ngoài ra, vitamin C là chất dinh dưỡng hằng ngày chỉ cần bổ sung từ 60 - 100mg là đủ, với viên sủi vitamin C 1.000mg chỉ cần uống mỗi ngày 1 viên là đủ. Thực tế, nhiều người đã sử dụng thuốc sủi loại này thay nước giải khát mà không biết uống vitamin C quá nhiều có khả năng gây tiêu chảy, loét đường tiêu hóa và có nguy cơ bị sỏi thận.

Để bảo quản thuốc, bạn nên giữ thuốc ở nhiệt độ dưới 25 độ C, tránh ánh sáng trực tiếp chiếu vào. Khi thấy có hiện tượng khác thường hoặc nghi ngờ bạn nên khám và tư vấn bác sĩ trước khi dùng.

