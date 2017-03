Mang bệnh vì phụ gia thực phẩm

“Có nhiều loại thực phẩm đưa về chợ vào buổi tối thì đã ươn, bèo nhèo nhưng sau khi được ngâm hóa chất đến sáng hôm sau thì tươi rói. Làm thế nào để nhận biết phụ gia thực phẩm (PGTP) an toàn hay nguy hại....”. Những vấn đề này đã được nêu ra tại hội thảo “Phụ nữ nói không với kinh doanh và sử dụng PGTP không an toàn” do Hội LHPN Việt Nam phối hợp Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế tổ chức ngày 24-8 tại TPHCM.







Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong một lần kiểm tra hoạt động kinh doanh hóa chất tại chợ Kim Biên - TPHCM



Theo Bộ Y tế, ở nước ta hiện nay cho phép sử dụng 23 nhóm PGTP với 337 chất (bao gồm cả hương liệu). PGTP được sử dụng trong sản xuất tập trung chủ yếu ở TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai. Có khoảng 20 công ty chuyên nhập khẩu chính ngạch PGTP. Hiện chưa thể kiểm soát PGTP nhập lậu, đặc biệt là từ Trung Quốc.

Theo NGUYỄN THẠNH (NLĐ)



Theo bà Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, PGTP đang được sử dụng tràn lan trong khoảng 70% - 90% các loại thực phẩm chế biến. Tuy nhiên, hiểu biết của người sản xuất, chế biến, kinh doanh trong việc sử dụng PGTP còn thấp. Theo các cơ quan chức năng, việc sử dụng PGTP không đúng quy định còn diễn ra hầu hết các địa phương với hai nhóm hành vi chủ yếu là sử dụng ngoài danh mục cho phép (chiếm từ 50% - 87%) và hàm lượng vượt quá mức giới hạn (chiếm từ 22% - 93%).Qua khảo sát của Bộ Y tế, tại khu vực phía Bắc có 15,6% mẫu phở, bánh giò nhiễm hàn the, 12,5% mẫu nước giải khát có chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép, 12% mẫu nước giải khát, mì ăn liền có phẩm màu kiềm... Tại phía Nam, 17,2% mẫu tôm tươi, bún nhiễm formol. Tại miền Trung có 18% mẫu thực phẩm có chứa chất bảo quản vượt ngưỡng, 5,7% mẫu nhiễm hàn the và tại khu vực Tây Nguyên có 22,7 % sản phẩm bánh, mứt, kẹo sử dụng phụ gia vượt ngưỡng cho phép.TS Nguyễn Thanh Phong, Cục phó Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh báo việc sử dụng PGTP quá liều sẽ gây ngộ độc cấp tính nếu ở liều cao và về lâu dài gây ngộ độc mãn tính. Chẳng hạn 1g hàn the có thể gây tiêu chảy, nôn mửa và nếu nhiễm nặng hơn có thể tử vong. Nếu liều thấp không có biểu hiện gì nhưng ở mức 15% tích lũy ở mô mỡ, mô thần kinh sẽ làm giảm cân, rụng tóc, suy thận. Còn như chất Brilliant Blue E133 liều cao có thể làm tăng tính hiếu động ở trẻ em…Nhiều ý kiến cho biết đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát, sử dụng PGTP trong tình hình hiện nay. Ông Nguyễn Đăng Nghĩa, một tiểu thương kinh doanh PGTP tại chợ Kim Biên - TPHCM, cho hay hiện nay người kinh doanh PGTP còn mơ hồ về PGTP huống chi là người tiêu dùng. “Khi đặt hàng, chúng tôi yêu cầu nhà cung cấp phải đưa bảng công bố tiêu chuẩn sản phẩm nhưng không được đáp ứng”.Bà Lưu Thị Kim Nhung, Trưởng Ban Quản lý chợ Kim Biên - TPHCM (có 338 hộ kinh doanh, trong đó 17 hộ kinh doanh PGTP), nhìn nhận chợ này rất quan trọng vì ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sức khỏe của người dân. Tuy nhiên do mặt bằng chật hẹp nên khó có thể bảo quản chất lượng loại sản phẩm này là tuyệt đối. Bà đề xuất cần xây dựng một khu chợ tập trung bán hóa chất, PGTP để quản lý tốt hơn.Nhiều ý kiến cho rằng trong thời buổi “nhập nhèm” về PGTP hiện nay cần có chế tài mạnh đối với hành vi kinh doanh, sử dụng PGTP sản xuất trái quy định và cần nâng cao vai trò của phụ nữ - người trực tiếp chăm lo sức khỏe, cuộc sống gia đình thông qua bữa ăn hằng ngày. Phụ nữ được nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi lựa chọn, sử dụng thực phẩm có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.