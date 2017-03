Mất 16 triệu USD vì không đảm bảo an toàn máu

Vụ xử phạt nói trên là vụ mới nhất trong hàng loạt các vụ phạt lên tới hàng triệu USD mà Tổ chức cứu trợ khẩn cấp này phải gánh chịu.

Mặc dù quyết định xử phạt nhưng FDA cho biết họ không tìm được chứng cứ cho thấy các bệnh nhân sử dụng số máu được cung cấp gặp phải bất kỳ sự cố nguy cấp nào và lượng máu do Tổ chức Chữ thập Đỏ Mỹ thu thập được cho là an toàn.

FDA cho biết Tổ chức Chữ thập Đỏ Mỹ đã gặp sai sót trong công tác phòng tránh nhằm đảm bảo việc hiến máu đạt độ an toàn. Do vậy, tổ chức này sẽ bị phạt 10 triệu USD do việc quản lý yếu kém và hơn 6 triệu USD do lỗi thực hiện bảo quản các sản phẩm máu bao gồm các tế bào hồng cầu, huyết tương và tiểu huyết cầu.

Các sai phạm trên đều được phát hiện trong tài khóa 2008-2009. Tuy nhiên, FDA vẫn đánh giá cao những nỗ lực hiện tại của ban lãnh đạo Tổ chức Chữ thập Đỏ Mỹ và khẳng định những tiến bộ mà tổ chức này đã đạt được kể từ năm 2003 trong việc khắc phục các vấn đề về chất lượng máu.

Đáp lại động thái trên, Tổ chức Chữ thập Đỏ cũng bày tỏ quan điểm cho rằng: "Chúng tôi đánh giá cao việc FDA đã nhận ra được những tiến bộ mà Tổ chức Chữ thập Đỏ Mỹ đạt được nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của mọi người. Song, chúng tôi cũng cảm thấy thất vọng do thấy FDA không cần thiết phải xử phạt những sai phạm đã mắc phải từ vài năm trước."

Tổ chức Chữ thập Đỏ Mỹ là một trong những tổ chức có nhiệm vụ thu thập và quản lý lượng máu cung cấp cho toàn quốc. Tổ chức này cung cấp 43% nhu cầu máu của cả nước Mỹ và bán các sản phẩm máu phục vụ lợi ích sức khỏe của mọi người.

Theo TTXVN/Vietnam+