Mất “cái ngàn vàng” trong đêm Valentine

Không chỉ bận rộn chuẩn bị cho nhau những món quà ngọt ngào và bất ngờ, nhiều bạn trẻ còn muốn biến Valentine thành một đêm thật khó quên. Sau đêm tình yêu này, điện thoại của các trung tâm tư vấn hoạt động liên tục để giải đáp những thắc mắc do vượt "quá giới hạn".



Bật khóc sau Valentine



Yêu nhau đã gần 1 năm nhưng chưa bao giờ T.N.V. (23 tuổi, nhân viên ngân hàng) để người yêu chạm vào người. Nhằm chứng tỏ tình yêu nồng nàn của mình, đúng ngày Valentine, anh người yêu đã rủ V. đi du lịch Sa Pa cùng một vài cặp đôi khác.



Nếu lỡ xảy ra viêm nhiễm hoặc nhiễm trùng do “yêu” quá nhiều trong Ngày Tình nhân, các bạn gái nên uống thật nhiều nước chanh vì trong chanh chứa một số chất giúp tiêu diệt các loại vi khuẩn tá túc trong bàng quang, làm giảm cảm giác bỏng rát khi tiểu tiện và hạn chế sự xuất huyết đường tiểu.



Thỉnh thoảng, các bạn gái nên ngâm mình trong bồn nước ấm, dùng khăn ấm để lên vùng bàng quang nhằm giảm cơn đau. Khăn ấm cũng có tác dụng kìm hãm sự nhiễm trùng. DS Nguyễn Bá Huy Cường

(ĐH Dược Murdoch - Úc)

Xử lý sự cố vì trót “yêu”

Vào đêm Valentine, trong không gian lãng mạn chỉ có hai người, dưới ánh nến mờ ảo cộng thêm xúc tác của men rượu khiến V. quên tất cả mà trao cái quý nhất đời con gái cho người yêu.Đến khi phát hiện cái thai đã gần 8 tuần tuổi, điện thoại người yêu luôn ngoài vùng phủ sóng, V. đành nuốt nước mắt, tự mình đi giải quyết hậu quả. Kinh nghiệm đau thương này khiến V. trở nên đa nghi khi tiếp xúc với nam giới. Ba năm sau đêm ấy, cô vẫn từ chối tất cả những anh chàng hẹn đi chơi ngày Valentine.Hùng (27 tuổi, ở Hà Nội) đang cưa cẩm một nữ sinh học lớp 11. Đêm Valentine này, Hùng đã đặt phòng trước ở nhà nghỉ và mua “kẹo” tránh thai cho bạn gái. “Tốt nhất là nên phòng thủ từ xa. Lỡ đâu "dính" thì phiền phức. Mấy em cũ lúc đầu còn ngại, sau không có "kẹo" lại hỏi xin ngay” - Hùng nói.Trong khi đó, sau đêm Valentine, các tổng đài tư vấn cũng nóng lên bởi những cuộc gọi tư vấn về vấn đề sức khỏe, tâm sinh lý. Một chuyên gia tâm lý giới tính cho hay số lượng các ca hỏi về cách giải quyết “sự cố” tăng vọt. Không ít bạn trẻ hồn nhiên “vượt rào” rồi sau đó mới cuống cuồng lo hậu quả.Mấy năm trở lại đây, các nhà nghỉ, khách sạn luôn báo cháy phòng trong đêm Valentine. Còn tại nhiều phòng khám sản khoa, một tháng sau đó, số chị em đi nạo, phá thai đều tăng vọt, thậm chí gấp đôi so với bình thường.Nhiều cô gái trẻ đến khám nước mắt ngắn, nước mắt dài, ân hận vì đã vượt quá giới hạn. Một số phái mạnh cũng tá hỏa với nỗi lo rằng có thể nhiễm HIV, bị giang mai, lậu… do trót tìm đến gái mại dâm để giải tỏa trong ngày “va lung tung”.Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Phòng khám sản khoa thuộc Trung tâm Y tế Lao động (Hà Nội), cho biết: Có chàngtrai, cô gái tuổi đời còn rất trẻ hoảng loạn khi nghe bác sĩ nói họ có thai hoặc mắc bệnh. Đáp lại câu hỏi“tại sao không dùng bao cao su hay các biện pháp tránh thai khác?” chỉ là sự im lặng hoặc những câu nói lí nhí “tại bọn cháu cũng không lường trước được…”.Thậm chí, nhiều trường hợp vì sợ quá nên uống liền mấy viên thuốc tránh thai khẩn cấp cho an toàn.Bác sĩ Dung cho rằng chuyện quan hệ tình dục sớm hay muộn tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Điều quan trọng là các bạn trẻ phải ý thức được cách bảo vệ mình để tránh hậu quả đáng tiếc. Biện pháp đơn giản, hiệu quả nhất chính là sử dụng bao cao su, vừa tránh thai, vừa ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục.Thực tế, nhiều bạn trẻ do chủ quan hoặc thiếu hiểu biết đã không lường trước được hậu quả. Không ít cô gái “chữa cháy” bằng thuốc tránh thai khẩp cấp nhưng lạm dụng quá đà dẫn đến rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, rong kinh kéo dài, chóng mặt, buồn nôn, tức ngực, tăng cân... Thậm chí, có trường hợp uống thuốc nhưng vẫn “dính” bầu.“Tôi đã gặp trường hợp bạn trẻ vì ngại đến các cơ sở y tế nên mua thuốc về nhà tự phá thai. Điều này rất nguy hiểm, dễ dẫn đến băng huyết, đau bụng rất nhiều trong quá trình sảy thai cũng như bị rong huyết sau đó… Đáng sợ nhất là có em, thai chết lưu trong tử cung không ra được, đến khi vào bệnh viện đã thối rữa. Bệnh nhân này bị nhiễm trùng nặng, phải cắt cả tử cung”- một bác sĩ sản khoa ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cảnh báo.Theo Khánh Anh (NLĐ)