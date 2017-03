Mất cân bằng giới tính: Hệ lụy xã hội khôn lường

Đây là đánh giá của các chuyên gia tại Hội thảo “Bàn giải pháp giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh từ góc độ giới” do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức ngày 12/6.



Theo Thạc sỹ Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển xã hội thì thiếu phụ nữ trong xã hội sẽ làm gia tăng áp lực buộc phụ nữ phải kết hôn sớm hơn và nam giới sẽ khó khăn hơn trong việc tìm kiếm bạn đời. Bên cạnh đó, bất bình đẳng giới sẽ gia tăng nhu cầu mua bán tình dục, xâm hại tình dục và các mạng lưới buôn bán phụ nữ có thể sẽ mở rộng hơn do sự mất cân bằng này.



Tại Việt Nam, một số trường hợp bạo lực trên cơ sở giới và mua bán người đã được ghi nhận cho thấy những nguy cơ mà phụ nữ và trẻ em gái dễ bị tổn thương phải đối mặt.



Đánh giá nguyên nhân của việc mất cân bằng giới tính ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng mất cân bằng giới tính khi sinh chủ yếu là do việc ưa thích con trai và tâm lý đánh giá thấp vị trí, vai trò của phụ nữ và trẻ em gái. Tăng cường công tác bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái vẫn là một trong các giải pháp then chốt giúp giải quyết vấn đề này.



Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa cho biết, một trong những nguyên nhân sâu xa và gần như mang tính quyết định dẫn tới tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là do sự tồn tại dai dẳng của định kiến giới hay tư tưởng trọng nam coi thường nữ, của tệ phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái ở một bộ phận nhân dân.



“Cần có các giải pháp đồng bộ, đặc biệt cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức của người dân về vai trò, vị trí của phụ nữ và trẻ em gái,” Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa nói.



Bà Trần Thị Vân, phụ trách văn phòng UNFPA tại Việt Nam cho biết: “Việt Nam cần thúc đẩy hơn nữa vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong xã hội, nâng cao địa vị và nhận thức về quyền của họ. Nên khuyến khích sự tham gia của nam thanh niên và trẻ em trai, vì họ là tác nhân thay đổi văn hóa xã hội cần thiết. Các nhà lãnh đạo và các đảng viên đóng vai trò quan trọng trong việc nêu gương về thúc đẩy bình đẳng giới.”



Tại hội thảo, các chuyên gia đều nhấn mạnh mối quan hệ giữa bất bình đẳng giới và mất cân bằng giới tính khi sinh. Các chuyên gia cũng nêu rõ vai trò quan trọng của công tác truyền thông thay đổi hành vi giúp giải quyết vấn đề phân biệt đối xử về giới.



Việt Nam đã và đang thực hiện một số biện pháp nhằm xóa bỏ vấn đề mất cân bằng tỷ số giới tính đang ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cần phải tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp liên ngành và thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội. Quan trọng nhất là phải giải quyết được vấn đề phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái vốn đã ăn sâu bám rễ và là lý do chính cho việc lựa chọn giới tính trước khi sinh./.





Theo Hồng Kiều (Vietnam+)