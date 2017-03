Mất mạng vì nổ ngực bơm silicon khi lái xe

Một nữ diễn viên chuyên đóng phim khiêu dâm sở hữu bộ ngực bơm silicon lớn bất thường của Mỹ, 56 tuổi, Cynthia Gillig Stone, vừa qua đời trong một vụ tai nạn hi hữu vì bị nổ ngực.







Cynthia Gillig Stone và bộ ngực "khủng" của mình Cynthia Gillig Stone và bộ ngực "khủng" của mình





Cynthia Gillig Stone hay còn được gọi là Echo Valley chết vào tối 21/5 sau một vụ tai nạn xe trên đường cao tốc ở Texas, khi cô trên đường quay trở lại thành phố từ nông trại.

Sở hữu bộ ngực có kích cỡ rất lớn (cỡ 65NN - kích cỡ ngực lớn thứ 3 tại Mỹ) nên Cynthia không thể thắt vừa dây an toàn. Vì vậy, sau cú đâm, ngực của ngôi sao khiêu dâm này bị va đập mạnh phát nổ, còn người bị văng ra khỏi ghế lái và tử nạn vì chấn thương quá nặng.

Người đàn ông đi cùng xe với cô may mắn sống sót và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Theo những người quen biết, Cynthia thường xuyên không thắt dây an toàn qua ngực vì sợ trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc phanh đột ngột dây an toàn sẽ làm vỡ ngực.

Sinh ra tại Columbia, Cynthia bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 2000 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng sau đó do sở hữu bộ ngực bơm silicon khổng lồ. Cô xuất hiện trong tổng số khoảng 30 bộ phim dành cho người lớn trong. Năm 2008 cô đã tuyên bố nghỉ hưu, không tham gia đóng thể loại phim dành cho người lớn.

Được biết, cô sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 57 vào ngày 29/5 tới.

Theo Giadinhnet/ Phunu Today