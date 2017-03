Mất một phần xương sọ do nhiễm một loại vi khuẩn hiếm gặp

Mọi sự giúp đỡ xin gửi tới: số nhà 72, Nguyễn Minh Châu, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Hoặc cô Khúc Thị Kim Nguyệt, tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo. Số 14 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 08.22284692Thông tin, phản hồi, cộng tác bài vở xin vui lòng gửi về: Sài Gòn Tiếp Thị Nguyệt san, 25 Ngô Thời Nhiệm, Q.3, TP.HCM hoặc email: nguyetsan@sgtt.com.vn

Chị Hoàng Thị Kim Dung (mẹ của bé Ngân) cho biết: “Cách đây hơn bốn tháng bé Ngân bỗng dưng sốt cao, sưng vùng trán, vợ chồng tôi đưa cháu đi điều trị tại bệnh viện tỉnh Bình Thuận nhưng không khỏi, bác sĩ cho chuyển viện vào bệnh viện Nhi Đồng 2”.Tại bệnh viện Nhi Đồng 2, ngày 14.9, bé Ngân có biểu hiện ói, sốt, sưng vùng trán, các bác sĩ cho nhập viện vào khoa tiêu hoá để điều trị với nghi ngờ bị viêm mô tế bào. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ tiếp tục phát hiện bé bị nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan.Sau giai đoạn điều trị nhiễm trùng huyết, các bác sĩ tiếp tục làm xét nghiệm và phát hiện bệnh viêm xương trán và xương chày (ở cẳng chân bên trái) do loại vi khuẩn đa kháng gây tiêu huỷ xương (chromobacterium violaceum), kháng lại tất cả các thuốc kháng sinh. Loại vi khuẩn sống ở dưới đất và viêm nhiễm vào cơ thể người rất hiếm gặp.Ngày 10.11, các bác sĩ khoa ngoại thần kinh đã tiến hành mổ xương sọ cho bé Ngân nhằm lấy ra những cái xương đã bị tiêu huỷ, ngăn chặn sự lây lan ra vùng xương khác. Bác sĩ Đặng Xuân Vinh, phó khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết: “Chúng tôi đã mổ xương trán và thấy vi khuẩn đã ăn xương, tiêu huỷ mất một phần xương với độ dài gần 15cm. Bé Ngân bị khuyết một vùng xương sọ do chúng tôi phải cắt bỏ vùng vụn này. Sau một vài năm nữa, khi bé lớn lên, chúng tôi sẽ lắp sọ nhân tạo cho bé. Nếu như chúng tôi không cắt bỏ kịp thời, vi khuẩn sẽ tiếp tục ăn sang vùng xương khác”.Nằm ở phòng cấp cứu của khoa ngoại thần kinh, tại bệnh viện Nhi Đồng 2, bé Ngân suốt ngày quấy khóc. Mỗi lần có điều dưỡng đi qua, Ngân lại khóc thét lên vì đau nhức do phải truyền kháng sinh qua tĩnh mạch.Chị Kim Dung chia sẻ, khi chưa bị bệnh, Ngân đi chập chững được vài bước, cười nói vui vẻ. Nhưng từ khi truyền kháng sinh vào người, bé đã không còn sức để đi lại.Khi bé Ngân bị bệnh nặng, vợ chồng chị bỏ hết công việc đồng áng ở nhà để đưa con đi chữa trị. Nhà nghèo, cha mẹ chồng giao cho 200 gốc cây thanh long chăm bón, ngoài ra còn có trách nhiệm nuôi thêm mấy đứa em nhỏ ăn học. Do nhà nghèo không đủ tiền mua sữa cho con uống, cũng không có tiền mua cơm ăn nên ba tháng nay cả nhà đều ăn cơm từ thiện. Thỉnh thoảng có tiền mua cháo dinh dưỡng cho con. Chồng chị do sốt ruột nên đã để hai mẹ con chăm sóc nhau về nhà trồng lúa, làm vườn và đi làm thuê kiếm tiền chữa trị cho bé. Chi phí cho sinh hoạt của cha mẹ và một phần thuốc thang cho bé hơn ba tháng nằm viện đã rất nhiều, gia đình đã không còn khả năng chạy vạy vay mượn bà con.Hiện bé Ngân đang nằm điều trị tại khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng 2, chưa biết khi nào mới điều trị hết bệnh. Gia đình bé Ngân rất mong được sự hỗ trợ kinh phí để chữa trị cho bé.Theo Bình Minh (SGTT)